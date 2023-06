Investir no futuro

Em Outras Palavras

Através do amigo de longa data Vianey Halmenschlager tomei conhecimento do trabalho do Grupo Pró-Arborização Urbana de Arroio do Meio. Além do mérito da iniciativa, considero elogiável o fato de cidadãos sem vinculação partidária – ou ligados à administração pública – se unirem em busca de soluções para a comunidade. Opinião semelhante tenho sobre as discussões ligadas ao turismo, onde se destaca o trabalho de outro velho amigo, Joner Kern, na condução de empresários dispostos a explorar este promissor segmento econômico no Vale do Taquari.

Em muitas cidades, as questões urbanísticas só despertam interesse quando a comunidade cresce de maneira descontrolada, gerando problemas que estão fora de controle. Algumas pessoas podem considerar desnecessário debater a urbanização do nosso município. Afinal, dispomos de uma boa cobertura vegetal, importante para a qualidade de vida, oxigenação, embelezamento e produção de sombra nos dias quentes.

O que acontece com frequência é que na ânsia de cobrir de verde as ruas, parques e praças, as pessoas optam por variedades cujo plantio é desaconselhável para o perímetro urbano. Isso acarreta uma série de consequências.

A questão da arborização é fundamental

para manter o nosso orgulho pela terrinha

Moro há décadas em Porto Alegre. O ciclone extratropical que assolou o Estado no final de semana trouxe consequências graves para a cidade e que se repetem a cada temporal porque é a capital mais arborizada do país. Centenas de árvores tombaram com a força do vento. Muitas não deveriam estar ali também porque as raízes invadem e destroem calçadas, ruas e até prédios.

O exemplo comprova a necessidade de orientação de técnicos no assunto para evitar prejuízos. Recebi do pessoal do movimento arroio-meense diversos documentos de grande importância como a Cartilha de Arborização Urbana, Cartilha de Árvores Urbana e Manual de Poda, entre outros.

Compatibilizar progresso e preocupação urbanística e ambiental é o segredo das cidades desenvolvidas mundo afora. Muitas vezes a falta de diálogo compromete a compreensão sobre a importância desta harmonização. As diversas instâncias do poder municipal precisam valorizar o trabalho desenvolvido pelo Grupo Pró-Arborização Urbana de Arroio do Meio. Humildade, paciência e compromisso comunitário devem nortear a busca do que é melhor para o nosso município.

Temos uma cidade limpa, organizada, onde o vandalismo é bem menor em relação a outras cidades. Mas precisamos pensar no futuro. E a questão da arborização é fundamental para manter nosso orgulho pela terrinha.

Por daiane