Gabriel participa da Seletiva para as Olimpíadas

Esportes

O judoca Gabriel Mendes Majolo, 16, foi selecionado pela Sogipa para participar da Seletiva Nacional de Judô – Projeto Paris 2024 Etapa IV, que ocorre nos dias 26 e 27 de junho, em São Paulo. O objetivo é ganhar visibilidade e experiência para as próximas competições, visto que as chances de ir para as Olímpiadas do ano que vem são remotas. Gabriel ainda é muito jovem e pesa oito quilos a menos que o mínimo para disputar a competição, que é 60 quilos.

De qualquer forma, o técnico da Sogipa e da Seleção Olímpica, Antônio Carlos Pereira, o ‘Kiko’, vê a seletiva como uma grande oportunidade para o judoca nascido no Vale do Taquari ganhar experiência, já visando os Jogos Olímpicos de 2028. A Seletiva terá cobertura do canal SporTV.

No início de julho, Gabriel também disputará o Open Pan-Americano na Bahia pela sua categoria Super Ligeiro Sub-18. As duas competições valerão pontos para a classificação do ranking nacional. O primeiro colocado irá representar o Brasil no Mundial da Croácia em agosto.

Por daiane