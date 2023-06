Feira Agrícola de Forqueta começa venda de espaços externos

O Alto Taquari

Dentro das festividades do 89° aniversário de emancipação político-administrativa de Arroio do Meio, este ano será realizada, a 4ª Feira da Agricultura Familiar, Turismo e Artesanato de Forqueta. O evento ocorre de 23 a 25 de novembro, das 9h às 23h, junto à Sociedade Esportiva Forquetense. A fim de auxiliar nas despesas de organização do evento, desde segunda-feira (29) foi aberta a comercialização de espaços externos ao preço de R$ 20 o metro quadrado. No total, serão disponibilizados 30 estandes.

Empresas de Arroio do Meio terão 30 dias de preferência para a escolha dos espaços e 20% de desconto no valor durante este período, como forma de incentivar os empreendedores locais. Interessados devem contatar diretamente com a secretaria de Agricultura pelo telefone 3716-1166, ramal 335.

Além disso, a Administração Municipal está buscando recursos, junto ao Governo do Estado, para oferecer um espaço para a agricultura famílias, gratuitamente. O evento visa proporcionar aos munícipes a valorização da cultura local e incentivo à agricultura familiar através da exposição e comercialização de seus produtos como embutidos, panificações, bebidas, mel, produtos orgânicos, entre outras. O setor agropecuário apresenta 809 propriedades e 2.022 talões ativos, em uma área agricultável (agricultura, pecuária, silvicultura) de 5.565 ha.

A agricultura familiar tem papel preponderante neste cenário, sendo que de 809 propriedades rurais, inclusive, haverá premiação para os destaques nos setores de: bovinos, suínos, aves, leite, horti, peixes e grãos. Também serão oferecidas palestras técnicas, troca de experiências, apresentação teatral, baile e gincana com jogos rurais. Na sexta-feira, dia 24, tem a apresentação teatral “Thiltapes – A caçada Final”, a partir das 20h. Todas as atrações são gratuitas.

A programação contará com o apoio da Administração Municipal através das secretarias municipais de Agricultura, Saúde, Educação, Cultura, Desporto e Turismo, Sociedade Esportiva Forquetense, CONAR, STR e EMATER/RS- ASCAR.

