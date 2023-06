Estudante de 12 anos lança segundo livro de detetive e mistério na escola onde estuda

O Alto Taquari

O jovem escritor Luis Henrique Poletto, 12 anos, concluiu sua segunda obra. Desde criança, ele tinha gosto pela leitura. Na segunda-feira, dia 5, ele lançou ‘O Inspetor e o Mistério da Mansão’ na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Beda Körbes em Arroio do Meio, local em que estuda e está no oitavo ano. Ao som do tema do filme ‘Missão Impossível’, com uma lupa e traje de inspetor, figura central de suas histórias, Luis levou alegria aos alunos.

O primeiro foi chamado de ‘O Mistério das Sete Xícaras’ e apresentado no ano passado. O tema investigação e mistério são tema principal das obras. A inspiração veio por meio da escritora Agatha Christie. Ele conta que sua caminhada com a escrita começou quando tinha seis anos. Tudo que escreveu, naquela época, ainda guarda com carinho.

“Quando eu completei dez anos, durante a pandemia, tive coragem de escrever um livro para valer. A minha professora Andréia e Juliano sempre foram grandes incentivadores e no final da aula sempre trocávamos ideias sobre livros. Em uma das conversas, me apresentaram as obras da Ágatha e me apaixonei. Por isso, decidi fazer meus livros com o gênero.”

Para Luis, a leitura e a escrita não são, apenas, uma paixão. “Isso é um sonho para mim e está se realizando pela segunda vez. Ler é parte dessa realização, porque além de eu conseguir absorver aquela história superinteressante eu ainda consigo contribuir e facilitar na hora de escrever. Ler e escrever é um tipo de arte e não proporcionam só conhecimento, porque ajudam em outras coisas e também fomentam o que sonhamos”

ONDE COMPRAR A OBRA

Interessados em adquirir o livro de Luis Henrique Poletto podem entrar em contato pelo telefone 51 99564-7698, na Kadernus Livraria e Papelaria no Centro de Arroio do Meio e também na secretaria da Escola João Beda Körbes. Parte do valor arrecadado com a venda, será repassado para a escola para que possa investir no que for necessário.

Créditos: Carolina Schmidt

Por daiane