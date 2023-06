É possível manter alimentação saudável no inverno que se aproxima

O Alto Taquari

A estação mais fria do ano se aproxima e com a mudança de temperatura a gastronomia com cardápios calóricos e saborosos ganha força. Pizzas, massas, lasanhas, chocolates e tantas outras gostosuras são uma tentação para manter a forma. Conforme a nutricionista que atua no Hospital São José e possui empresa, Juliana Regina Scheibler, no inverno é comum sentir mais fome, pois o organismo aumenta o gasto calórico para manter a temperatura do corpo estável, “Consequentemente, é normal que tenhamos mais vontade de comer alimentos calóricos e comidas quentes para equilibrar esta equação.”

Portanto, é importante que os cuidados sejam mantidos e o equilíbrio é fundamental. “Claro que não precisamos consumir os mesmos alimentos no calor e no frio, mas a qualidade do que ingerimos devemos cuidar sempre. Para uma pessoa saudável, sem doença que tenha restrições alimentares, nenhum alimento é proibido. Nem mesmo o chocolate. Em porções pequenas, todos os grupos alimentares podem entrar na nossa dieta. O que precisamos sempre nos atentar é na quantidade e na qualidade do que estamos ingerindo”, cita a profissional.

Uma dica que Juliana deixa para manter os cuidados é ir com calma no supermercado e observar a lista dos ingredientes antes de comprar. Isso é necessário para evitar a aquisição de produtos com aditivos alimentares como conservantes, estabilizantes, aromatizantes e corantes que estão associados com o aparecimento de doenças.

A ingestão de água também precisa ser mantida com a vinda da estação mais fria. O vinho, bebida típica do frio, deve ser consumido com moderação. “O vinho tinto possui várias propriedades benéficas e antioxidantes, porém, deve ser consumido com cautela e sem exageros. Já a água, que muitas vezes é esquecida nesta época do ano, deve ser sempre incentivada. Muitos efeitos colaterais da desidratação acontecem no inverno e que a maioria das pessoas não associa com a falta de água no organismo. Leve junto sua garrafa, aposte nos chás nesta época.”

A alimentação saudável no inverno aliada com os exercícios físicos resultam em saúde e disposição. “Esse é o ideal para manter uma qualidade de vida boa por muitos anos. A prática de exercícios, aliados a uma boa alimentação, além de deixar nosso corpo mais disposto, ajuda a fortalecer a nossa imunidade, aumenta a qualidade do sono e diminui o estresse. Nosso corpo é o espaço onde moramos e precisamos nos preocupar com ele. Não é uma questão de estética, mas sim, de qualidade de vida.”

SUGESTÕES DE ALIMENTOS

A boa notícia é que para os dias mais frios há opções de comidas quentes, menos calóricas e saudáveis. Entre eles, mingaus, caldos, sopas e até frutas assadas. “Com os ingredientes certos e saudáveis podem deixar a nossa alimentação saudável, deliciosa e quentinha. No Brasil somos muito ricos em frutas e verduras, porém, geralmente se mantém a forma de preparo sempre muito parecida, não chamando atenção do paladar.”

Como opção para os dias frios, deixa algumas receitas de alimentos grelhados. Conforme Juliana, ao invés de cozinhar, grelhe os legumes com um pouco de azeite de oliva e sal. Maçã assada com pasta de amendoim vale como uma sobremesa. Banana amassada quente com cacau e granola e abacaxi grelhado com canela também são uma boa pedida. Além disso, recomenda a substituição do chocolate em pó pelo cacau.

“A maioria das pessoas precisa aprender a preparar melhor as refeições. Substituir alguns ingredientes pode fazer a diferença na alimentação do dia a dia. Aventurar-se em paladares como não adoçar o café, suco ou chá. Acostumar-se com o real sabor dos alimentos faz toda diferença na alimentação.”

