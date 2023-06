Curê é a campeã da V Edição da Gincana de Arroio do Meio

O Alto Taquari

A equipe Curê foi a vencedora da V edição da Gincana de Arroio do Meio. O anúncio foi feito pouco depois das 21h de domingo e trouxe alegria, euforia e emoção para a Rua de Eventos.

Lançada há dois meses, a fase decisiva se intensificou na sexta, sábado e domingo e de forma oficial com show de abertura, apresentações de ginástica rítmica, desfile temático, apresentações artísticas, infantis, escolha do rei e rainha, entre outros.

Em uma avaliação, o prefeito Danilo Bruxel, diz que o sentimento foi de dever cumprido e orgulho com a edição de 2023. “Tudo valeu a pena. Ano que vem quando completamos 200 anos de emancipação alemã lançamos desafio para superar a gincana.” A vice-prefeita, Adriana Meneghini Lermen, parabenizou todos que participaram e destacou a importância que a gincana tem para o município. Para o secretário do Planejamento de Arroio do Meio, Carlos Black, a gincana foi sucesso em público, trabalho de equipe, a interação da comunidade e organização engajada. “Com certeza, é a maior gincana da história de Arroio do Meio e uma das maiores do Vale do Taquari. Movimenta o município e colabora com a formação de novas líderes. Desperta o espírito de parceria e comunitário.”

O organizador, William Souza, lembrou que foram dias intensos e de movimento em Arroio do Meio. “Gratidão a todos que se uniram em prol do evento. Não tem como expressar minha alegria em ajudar a proporcionar para o município esse momento. Vocês mostraram que gincana é cultura e é possível desenvolver habilidades”.

Para o empresário Marciano Doertzbacher que integra o Hure Pook há 13 anos e é líder, o momento foi especial apesar de muito trabalho e correria.

“Quando você chega domingo de noite e vê pessoas que nunca se conheceram se abraçando, casais se formando e crianças brincando e interagindo é uma emoção para nós. Conseguimos passar para a comunidade a nossa alegria. Não é tudo que pudemos fazer, mas como uma fênix tudo brota e floresce. O que fizemos aqui foi para mostrar que estamos voltando com força para disputar as coisas daqui para frente”, diz Doertzbacher. O participante ainda lembra que o evento é uma forma de fazer amigos. “Hoje, 70 por cento dos meus amigos eu conquistei dentro da gincana.”

RESULTADO

1º lugar – Curê – 2101,87 pontos e premiação de R$ 3,5 mil

2º Schtena – 2027,03 pts – R$ 3 mil

3º Vem Cô Chico – 2024,39 pts – R$ 2,5 mil

4º Hure Pook – 1776,69 pts R$ 2 mil

5º Tchêrveja – 1553,35 pts R$ 1 mil

Melhor Show: Curê/Melhor Desfile: Schtena/Melhor Show Infantil: Curê/Melhor Torcida: Vem Cô Chico

Gincaneiros destaque: Lucas Rossoni (Tchêrveja), Alan Lanzini (Schtena), Tailon Seidel (Vem Cô Chico), Marcelo Magon (Curê) e Pâmela Friedrich (Hure Pook).

Por daiane