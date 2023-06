Convergência com a ONG

Resenha do Solano

Em relação ao abaixo-assinado virtual movido pela Ong Ecobé, o empresário Gerson Zanchettin reiterou que o Complexo Cultural do Gaúcho converge com a preocupação de ambientalistas e pessoas preocupadas com o futuro do meio ambiente. Ele avalia que há muita desinformação e narrativas bastante desproporcionais, como a suposta exploração de mais de 2 mil hectares de mata atlântica. “Todas as propriedades juntas do Morro Gaúcho não somam isso. O investimento vai contemplar apenas dois hectares com prioridade na proteção da fauna e flora. A comunidade precisa olhar o turismo como uma oportunidade de se reinventar, diante da grande crise das integradoras e cooperativas de proteína animal. O Vale dos Monumentos colocará a região em outro patamar para as próximas gerações sem concorrência e sim com união”.

PINSCHER NÃO RESISTE À ANESTESIA – No fim de tarde de segunda-feira, uma Pinscher ‘Zero’ não resistiu à anestesia que antecedia a cirurgia de castração. O fato ocorreu numa clínica no Centro de Arroio do Meio. Os tutores se queixaram da falta de apresentação de laudo com as causas da morte. Somente receberam a devolução do dinheiro da anestesia. “Era de raça. Foi adquirido em Santa Maria. Esperávamos uma ajuda de custo para a compra de um novo e nos insultaram, ao afirmar que deveríamos adotar um na Apaam”, declararam.

A responsável pela clínica revelou que todo procedimento de anestesia tem riscos de óbito, apesar de raro. E que os tutores assinaram um termo estando cientes de que poderiam ocorrer imprevistos durante o procedimento eletivo, que é de praxe na medicina veterinária. “Infelizmente a pinscher teve uma parada cardiorrespiratória. Ressarcimos o valor da anestesia. Ainda estamos vendo como vamos proceder juridicamente com a imagem da clínica sendo alvo de reclamações públicas nas redes sociais”.

NASCER DO SOL NO FIM DO OUTONO – Enquanto muitos jovens se conheceram melhor durante o enigma da V Gincana Arroio do Meio, outros aproveitaram a véspera do Dia dos Namorados para ir à Serra Gaúcha. Já o casal Marilete, 54 anos, e Rudimar Lansing, 58 anos, de Linha 32, e amigos passaram o penúltimo fim de semana do outono no Litoral Norte do RS. O destino foi a Praia Real, que fica próxima a Torres, perto da divisa com Santa Catarina. Eles saíram da região no início da tarde do feriado de Corpus Christi. A temperatura agradável do veranico de junho foi apenas um dos atrativos. O nascer do sol litorâneo de outono – com posicionamento solar em relação ao hemisfério sul e efeitos climáticos – foi considerado deslumbrante.

GINCANA VIROU PALCO PARA UM ÚNICO DERBY? – Assim como Real Madrid X Barcelona na Espanha, Palmeiras X Corinthians em SP e Grêmio x Internacional no RS, a Gincana Arroio do Meio, parece ter virado um Derby entre Curê e Schtena que se igualaram em títulos VIII X VIII. Em breve, para se diferenciar, vão dizer que um tem mais troféus ‘The Horse’ e outro mais ‘Municipal’, como troféus Fifa, Toyota ou Jules Rimet. Dos outros três participantes da edição de 2023, apenas o Hure Pook tem títulos (III).

Havia uma grande expectativa com a equipe Vem Cô Chico que quase ficou com a segunda colocação. Segundo críticos e analistas, atentos aos ‘sinais’ do padoque no GP de F1 de Miami disputado em 7 de maio, apesar da equipe ser a maior em número de integrantes, ter um grito de guerra marcante e envolvente, o público que compareceu ao desfile na manhã de sábado, na rua Dr. João Carlos Machado, esperava ser surpreendido com Shakira e ser intimidado pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, entre outros atrativos, talvez menos politicamente corretos, porém, reais. O desfile das outras equipes também decepcionou expectadores. Limitação das regras da comissão organizadora ou falta de ousadia e conhecimento da América Latina?

No geral, o Curê ousou além do que foi pedido nas tarefas. Por isso sobrou em pontuação. A pirâmide humana que surgiu em meio a torcida em diferentes oportunidades, foi uma pequena demonstração. Por mais que os adversários estavam organizados e focados no que estavam fazendo, não tinha como não olhar para a pirâmide humana.

68 ANOS E MUITA LENHA DE QUALIDADE – A segunda-feira ficará marcada pelo aniversário do empresário Heli Rosenbach, morador de São Caetano, que completa 68 anos. No entanto, a confraternização será antecipada para o meio-dia de sábado. Entre os convidados estão os colaboradores Fábio, Almir, Douglas, Mel e o veterano Reinaldo Rodrigues Teixeira de 85 anos, familiares e amigos especiais.

Com estoque de mais de 20 mil m³ de lenha, Heli inicia a jornada 4h e encerra perto das 21h. Geralmente dedica as manhãs para a extração de lenha bruta e as tardes para o beneficiamento, armazenamento, organização do estoque e atendimento ao público. Ele destaca os cuidados na escolha da lenha seca e estrutura com lonas para garantir qualidade aos clientes mesmo com chuva. A média de vendas supera 50 talhas com 80 pedaços de lenha por dia. “Nessa semana devido ao frio e chuva, chegamos a atender 80 clientes por dia. Eles buscam lenha de qualidade”. O valor da talha é de R$ 40 e do saco de lenha R$ 15. Heli conta com o apoio da esposa Luci Maria Winter.

INSTAGRAM CLONADO – O corretor de imóveis Darci Hergessel teve a conta de seu Instagram clonada no início do último fim de semana. Ele pede para que demais pessoas denunciem a irregularidade aos administradores da Meta. Além de prejudicar negócios, Hergessel está preocupado com possíveis clientes que podem ter sido lesados pelos golpistas.

Por daiane