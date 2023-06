Comunidade de Arroio Grande recebe evento “Rodas de Conversa

O Alto Taquari

A segunda edição do evento ‘Rodas de Conversa’ será em 30 de junho na localidade de Arroio Grande em Arroio do Meio. Será na Igreja São Felipe e São Tiago às 19h30min. O encontro faz parte do projeto de 2024 que vai celebrar os 200 anos de imigração alemã no município. O objetivo é incentivar e manter a tradição dos imigrantes que aqui chegaram com a prática do idioma. A parceria é entre Associação Cultural e Musical de Arroio do Meio com Círculo de Amigos Boppard. Em abril, ocorreu a primeira edição em São Caetano, considerado como o berço da imigração em Arroio do Meio.

Um dos organizadores da programação, José Eduardo Ely, explica que a anfitriã será a Escola Duque de Caxias e como convidada a Escola Dona Rita que apresentarão atividades com alunos, professores, pais e convidados. Moradores de outras comunidades também farão participações. O CPM da Escola Duque de Caxias oferecerá bebidas e lanches.

“Vai ser uma noite especial para reencontrar amigos, conversar e, quem sabe, praticar o alemão. A primeira edição ocorreu em São Caetano, dia 28 de abril contando com surpreendentes participações e excelente público. Toda a comunidade arroio-meense e regional está convidada a vir para Arroio Grande”, cita Ely.

DESMISTIFICAÇÃO

O evento, além de integrar as comunidades e valorizar o idioma, vai desmistificar o fato de que aqui no município e região se fala o alemão errado. “Não tem padronização a língua, quando falamos o idioma tem as regionalidades e a época. A língua é viva e vai mudando ao longo dos anos. A fala é diferente nas regiões em função da variedade linguística. Por exemplo, meus antepassados que chegaram aqui em 1929, falavam diferente se compararmos com cinquenta anos depois. Cada forma tem suas regras para falar que é carregada de história, isso depende da região da Alemanha que vieram os imigrantes. Precisamos parar de pensar que falamos de forma incorreta. A construção com a língua padrão é a mesma”, lembra Ely.

Ele ainda explica que as pessoas da região que viajam para Alemanha conseguem se comunicar no país com o alemão que aprenderam em casa com os pais e avós. “Eles entendem. Nos falta pouco para aperfeiçoar a fala e talvez para o padrão.” Além de Arroio Grande, as próximas edições das ‘Rodas de Conversa’ serão em Forqueta, Picada Arroio do Meio e Palmas. “Eventos comunitários para quem gosta de cultura e quer praticar o idioma.”

Por daiane