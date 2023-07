Como é mesmo essa história de etarismo?

Greicy Weschenfelder

Palavra muito utilizada ultimamente e como toda expressão ou algo que não sabemos; temos que buscar ir atrás. O significado da expressão etarismo é discriminar alguém pela idade. E ocorre com mais frequência com os idosos.

Hoje, a questão da idade é muito relativa. Se formos observar mercado de trabalho. Converso com muitos empresários que dizem que se sentem muito mais confortáveis em contratarem pessoas mais velhas para trabalhar por respeitarem mais e mostrarem-se mais dispostos a aprender do que os mais jovens.

Falando em longevidade. Como tem mudado isso ultimamente. Hoje a expectativa de vida nos deixa felizes, pois se vive mais; o que antes, aos 60 anos, representava ser uma idade para se preocupar e já antecipar doenças, problemas e a finitude; hoje, vive-se bem depois dos 70 anos. E ainda com planos para viver com qualidade até os 100. Até em nossa cidade temos um senhor que passou dos 110 anos!

Estive há pouco tempo pensando na própria questão de doenças. (não queria estar pensando nisso, mas realidades). Hoje, o infarte, acomete jovens. Muitos estão perdendo a vida com 40 anos. E o câncer, nem se fala. Culpa da alimentação, do estilo de vida?! Não sei… mas a questão nem é sobre isso. É pensar sobre idade.

Julgar por idade? Pode um jovem ser maduro? Pode sim, e como temos! Vêm muito pelos exemplos, pelas vivências, pelas leituras. Assim como, pare e pense como há filhos (jovens) que ao invés de ser filhos de seus pais, são os pais dos mesmos.

Interessante refletir a questão da idade quando das marcas que fazem aparecer no corpo. Que magnífico tornar-nos seres únicos e com marcas que representam experiência, momentos, simbologias. A era do botox e da harmonização facial nos faz doentes pela beleza e pelo estético.

Conheço muitas pessoas que já desde o início da carreira profissional perseguem a aposentadoria. Pois bem, chega o momento e não demora para aparecem problemas e um vazio enorme de fazer uma atividade e ser útil. Ocupar a cabeça, não importa a idade, é sempre saudável.

O respeito a idade, seja jovem ou idoso deve prevalecer sempre. Não ria de um idoso, pois você vai chegar nos 70, 80 e já não vai andar com toda mobilidade, esquecerá de algumas coisas, precisará de ajuda para tecnologia, dentre outras coisas. Não aponte só o dedo para jovens, pois você já foi um e precisa de apoio, de autoridade, de porto seguro. Olhe para as crianças, não é porque estão na tenra idade que não têm nada para nos ensinar. Sempre se diz, quer saber da verdade olhe para os olhos de uma criança.

Toda idade nos ensina e merece respeito! Comecemos por exemplos. Eles arrastam atitudes!

Um abraço afetuoso para as lindonas Kelin Horst e Ana Clara Birck; leitoras da coluna.

