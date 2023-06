CDL prevê 5% de aumento nas de Dia dos Namorados

O Alto Taquari

A data para celebrar o amor está próxima! Em 12 de Junho, é o Dia dos Namorados e o comércio de Arroio do Meio já está a mil com produtos e variedades para presentear quem você ama. Além disso, as condições de pagamento também facilitam para fechar a compra.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Arroio do Meio (CDL) está otimista para o período mais romântico do ano. O percentual de aumento das vendas em relação ao ano passado é de 5%. Conforme a secretária-executiva da entidade, Raquel Scheid, os itens mais procurados são roupas, calçados, perfumarias, flores, cestas e jantar romântico para surpreender a pessoa amada.

“Tem também a opção do vale-presente, para deixar a escolha do presente para o(a) amado(a). É uma data que coincide com o período aconchegante devido ao frio e isso faz com que as pessoas se tornem mais românticas nesta época e dessa forma as vendas aumentam nesta data. O comércio do município tem muitas opções para você presentear quem você ama nesta data especial e preços ótimos com condições super especiais de pagamento”, frisa.

A Fecomércio do Rio Grande do Sul divulgou pesquisa sobre a venda do Dia dos Namorados. De acordo com a assessoria de imprensa, das 1.304 pessoas abordadas nas microrregiões do estado, 29,5% apontou que comprariam presentes. Para o próximo 12 de junho, os presentes preferidos deverão ser Vestuário (41,0%), Perfumes e Cosméticos (20,3%), Chocolates (8,6%) e Flores (7,5%), com valor médio dos presentes estimado em R$ 149,02 por item, valor que sobe para R$ 160,62 nos presentes dados pelos homens, enquanto entre as mulheres o preço médio dos presentes deve ser de R$ 138,83.

MERCADO

O ramo de cosméticos e produtos para autocuidado estão em alta quando o tema é namorados. Conforme o operador de loja de cosméticos e perfumaria que está no município, Marcos dos Santos, os dias de maior movimento deve ser no sábado e no dia que, neste ano, cai em uma segunda-feira. Ele diz que os produtos da loja podem ser encontrados a partir de R$ 39,90. “Temos uma linha variada e também os kits. O ponto forte são os perfumes e as linhas de loções para o corpo. Nossa expectativa está muito boa em relação ao ano passado.”

Óculos de sol, kits de relógios com joias e produtos que exalam aquele aroma especial também são uma boa pedida. Lucas do Nascimento, que é responsável técnico de ótica, diz que as alianças também são um ótimo presente para noivados e já para projetar o casamento. “A data é propícia para isso. Temos de ouro e de prata e personalizamos e fabricamos de acordo com o gosto do cliente. Estamos com expectativas positivas, já que em outras datas comemorativas recentes tivemos bons resultados. É um dia para a declaração da paixão.” A empresa trabalha com encomendas para alianças, por isso se programar é fundamental.

Créditos: Carolina Schmidt

Por daiane