Casal completa 50 anos de casados, faz renovação de votos e conta segredo de união duradoura

Convidados comparecerão aos festejos de 50 anos de casamento do casal Adiles e Arni Dressler de Arroio do Meio, neste sábado, 10 de junho. A renovação dos votos com padre, família e alianças novas é uma maneira de celebrar um amor duradouro.

O espírito de união de Adiles e Arni, que já são septuagenários, é moldado no amor romântico, aquele que acredita na eternidade O casal faz bodas de ouro e nunca dormiu ‘brigado’. É uma referência de harmonia até para os próprios filhos. “Nós compramos alianças novas e vamos usá-las. Queremos que nossa união dure ainda muito tempo”, conta sorrindo dona Adiles.

Na confirmação dos votos, o padre vai enfatizar a amizade e será a oportunidade de a família conferir o segredo de uma união longeva: paciência e conversa.

O SEGREDO DA LONGEVIDADE CONJUGAL

Para Adiles, o truque de ouro para manter o casamento é o diálogo, o espírito de companheirismo e a disposição de um estar para o outro. O casal reside no bairro Dona Rita, com uma rotina sossegada, de amizade e parceria. Conheceram-se na juventude.

Adiles viu romanticamente Arni pela primeira vez aos 22 anos: ele tocava bateria em um baile de juventude. Como músico, ele entrou em sintonia com ela. Resultado: o casal tem hoje dois filhos e três netos e repassa a eles o truque de uma vida harmoniosa: saber sorrir, encarar compromissos com seriedade e manterem-se juntos nas tarefas e ações. Se ela lava a louça, ele tira o pó. Uma vida de igualdade que equilibra a relação.

Os dois gostam de estarem juntos nos hábitos e lazeres. “Nós tomamos juntos chimarrão, vamos à missa na companhia um do outro e na hora de deitar, vamos os dois para a cama. Para despertar, ambos acordamos juntos.”

Na doença, o companheirismo resiste pelo amor: Adiles passou por cirurgia e foi cuidada com carinho pelo marido. E ele também necessitou ser zelado por ela. Juntos, mostram aos casais mais novos que é possível ter sucesso conjugal e viver um casamento de ouro, como as bodas que simbolizam a riqueza desse amor tão profundo.

“O meu marido nunca me traiu e eu nunca o trai. Quando um vai deitar, o outro segue junto. Somos felizes e temos uma vida boa.” Adiles Dressler

Por daiane