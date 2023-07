Coluna do Alício

Na bucólica Fazenda Lohmann, interior de Roca Sales, um prédio centenário abriga muitas histórias que se perpetuam pelo tempo. À margem da estrada que liga Roca Sales com Colinas, na encruzilhada que indica a localidade de Serrinha, uma edificação chama a atenção de quem circula por lá. A construção é de 1924. É quase uma parada obrigatória, pois o antigo prédio de alvenaria e janelas coloridas, são um convite para chegar e ser recebido por Kurt Fensterseifer, filho do comerciante Arnaldo, que tocou por muitas décadas a Casa Comercial e Salão de Baile Fensterseifer. E histórias é que não faltam para Kurt relatar ao receber os visitantes fazendo questão de mostrar o que ainda resta por lá. Em cada repartição desgastadas pelo tempo, são muitas as histórias relembradas e contadas com muito orgulho por Kurt. Raramente não está por lá, pois administra uma madeireira ao lado. Palco de bailes de Kerb e festas de casamentos, o salão era o local preferido pelos moradores para seus festejos. A casa comercial era o tradicional lugar para vendas e compras. De acordo, Kurt Fensterseifer, são muitas as pessoas que passam pela localidade e procuram saber sobre a história da edificação. Pensando nisso, além da preservação da história da família e da comunidade, Kurt projeta o prédio para o turismo. “Temos muitas ideias e para bem logo vamos organizar a parte interna, para que possamos relatar a história aos visitantes num lugar agradável”, comenta. Mesmo assim Kurt diz que tem prazer em receber visitantes. Todos são bem-vindos, gosto de contar nossa história, tenho muito orgulho disso tudo”. Informações e agendamento para visitas podem ser obtidos pelo WhatsApp (51) 98130-0749.

Por daiane