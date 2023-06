Cantora Laura Froner lança show pop na rua coberta na abertura da Gincana

O Alto Taquari

A cantora juvenil Laura Froner se preara para lançar show pop na abertura oficial da Gincana de Arroio do Meio. Com entrada franca, o evento promete agitar a cidade e reunir fãs juvenis.

O show acontecerá no dia 9 de junho, a partir das 19h, na Rua de Eventos, um local especialmente preparado para receber a apresentação de Laura Froner.

Com uma história precoce no mundo da música, a cantora, que começou sua jornada aos 3 anos de idade, acumula uma década de experiência, incluindo gravações de clipes, participações em programas de TV e vitórias em festivais musicais.

Agora, ela tem a oportunidade de estrear sua turnê na própria cidade, trazendo consigo um show preparado com meses de dedicação na etapa preparatória.

O show de Laura Froner é destinado ao público jovem e adolescente, mas deve atrair famílias e adultos que gostam de repertório popular.

REPERTÓRIO TERÁ CANÇÕES DE RIHANNA A IZA

Ela cantará sucessos internacionais e nacionais e a promete surpreender a plateia com músicas de artistas como Rihanna, Beyoncé, Dua Lipa, Iza, Melim, entre outros, além de uma composição autoral. Acompanhada por uma banda formada por Elias Zagonel na bateria, João Brod no baixo, Pedro Lima nos teclados e vocais, Andi Knebel na guitarra e com a participação especial de Betânia Delazeri nos vocais, Laura Froner terá todos os elementos necessários para repercutir no palco.

A apresentação contará também com a presença de duas bailarinas, Sofia e Amanda, coreografadas por Alexandre Bitdinger, da Empire of Dance academia, de Lajeado. A combinação da música com a dança promete trazer movimento e vitalidade ao show, tornando-o completo.

CANTORA HOMENAGEARÁ AVÔ COM MÚSICA AUTORAL

Entre os momentos mais emocionantes da noite, destaca-se a música autoral “Você Sabe”, uma homenagem especial da cantora à sua família, que sempre a apoiou, e em particular ao seu avô Sid, que compartilhava de sua paixão pela música.

Além da performance de Laura Froner, o público terá a oportunidade de apreciar três figurinos exclusivos preparados especialmente para o show.

A montagem do palco será feita ao final da rua coberta, com um telão de LED, sistema de som e iluminação de primeira qualidade, garantindo uma experiência audiovisual imersiva para todos os presentes.

Após seis meses de intensos preparativos e dedicação exclusiva a esse show, a cantora se sente motivada e empolgada por poder compartilhar seu talento com a cidade que a viu crescer.

Por daiane