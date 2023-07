Avançam negociações de ativos da Languiru

O Alto Taquari

No decorrer da semana a diretoria da Languiru anunciou a venda do Frigorífico de Bovinos de volta ao grupo empresarial ligado Supermercado Zart de Teutônia. Também foi revelada avançada negociação, com duas propostas formais, para Frigorífico de Suínos, avaliado em R$ 160 milhões cujo último dia de abate ocorre nesta sexta-feira dia 30.

A diretoria trouxe informações sobre a venda o Agrocenter Máquinas do Bairro Languiru e a troca do estoque geral do Agrocenter Máquinas, para diminuir custos em locações Arroio do Meio. E ainda venda dos Agrocenters Venâncio Aires e outros para empresa de Erechim em troca de 60 dias de farelo de soja.

As ações integram o projeto de reorganização apresentado no fim de maio completa um mês, com resultados já concretizados e outras negociações em andamento. Também seguem em tratativas a venda dos incubatórios de aves.

SUPERMERCADO DO SHOPPING – No sábado, dia 24 de junho, a Languiru reuniu colaboradores do Supermercado Languiru no Shopping Lajeado para anunciar evolução na negociação da unidade com o Grupo Passarela, rede de supermercados e atacados com sede em Concórdia/SC. O grupo catarinense participou do encontro com os funcionários da unidade e esteve representado pelo presidente, Alexandre Simioni, acompanhado de diretores dos setores de Recursos Humanos, Comercial e Controladoria.

O atendimento aos clientes e associados da Languiru seguirá dentro dos horários normais durante o período de transição, ao longo do mês de julho. O estoque será direcionado para outros Supermercados Languiru. A Farmácia Languiru no Shopping Lajeado foi descontinuada no dia 23. A loja Agrocenter que integra o conglomerado da Languiru no shopping também tem negociações para venda e o atendimento aos clientes e associados segue normal.

Ainda no segmento de supermercados, a unidade da Cooperativa no Bairro Alesgut, em Teutônia, foi descontinuada no dia 22 As situações que envolvem empregados foram intermediadas com sindicato da categoria.

A estrutura da Languiru no Shopping Lajeado, com supermercado, farmácia e Agrocenter foi inaugurada oficialmente por ocasião das comemorações de 65 anos da Cooperativa, em 13 de novembro de 2020. O Espaço Gourmet dessa unidade foi premiado pela Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB-RS) no Top de Marketing 4.0 2022, no segmento Alimentação. Atualmente a unidade conta com cerca de 60 empregados.

Grupo Passarela – A Grupo Passarela, pertencente à família Simioni, iniciou em 1986, na cidade de Concórdia/SC, com uma lanchonete ao fim da passarela que cortava o Rio QueimadosAtualmente são 14 lojas Via Atacadista e Supermercados Passarela, em 12 cidades catarinenses e gaúchas.

Em 2024 estão previstas mais cinco lojas; e outras cinco lojas em 2025, alcançando o faturamento de R$ 3,54 bilhões e 3,5 mil colaboradores.

COOPERATIVA DE SUINOS – Enquanto muitos suinocultores associados a Languiru já contaram multinacionais para buscar integração, um grupo 23 associados está se organizando para fundar uma nova cooperativa de súinos. A oficialização ainda depende de tramites burocráticos, o que deve ocorrer nos próximos dias.

Por daiane