Asfalto de Picada Arroio do Meio será concluído no início de julho

Deve ser concluída até o início de julho a pavimentação asfáltica na localidade de Picada Arroio do Meio. O trecho de 1,4 quilômetros inicia no asfalto do bairro Rui Barbosa e segue até o asfalto existente em Picada, na rua Otto Nos. A colocação da base e da capa asfáltica será executada pela empresa Coesul, vencedora do processo licitatório. Já a equipe do Programa + Asfalto foi responsável pela drenagem, leito e subleito da via.

Nesta terça-feira, dia 20, o prefeito Danilo Bruxel, a vice Adriana Meneghini Lermen e demais membros da Administração estiveram acompanhando o andamento das obras. Atualmente está sendo feita a finalização da base para imprimação do trecho e posterior colocação da capa asfáltica. Conforme o secretário de Planejamento, Carlos Rafael Black, a obra sofreu alguns atrasos em decorrência das condições climáticas.

Um dos líderes da comunidade, Ricardo Liesenfeld, acompanhou a visita e destacou a importância da obra para a localidade que há décadas aguarda pela pavimentação asfáltica. Além disso, o asfalto irá melhorar a qualidade de vida da população que enfrenta poeira e barro em dias de chuva.

