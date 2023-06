O Alto Taquari

Arroio do Meio repassa R$218 mil para hospital para acelerar conclusão da UTI

Arroio do Meio repassa R$218 mil para hospital para acelerar conclusão da UTI

O prefeito de Arroio do Meio, Danilo Bruxel e a vice Adriana Meneghini Lermen repassaram oficialmente, R$ 218 mil nesta semana, para o Hospital de Arroio do Meio, a fim de agilizar a conclusão da UTI.



A obra da UTI iniciou há um ano e agora o Hospital São José busca o credenciamento e contratar equipes para fazer a gestão dos leitos que estarão disponíveis à comunidade.

Em encontro na Prefeitura, o diretor técnico do Hospital São José, Lino Girardi e o presidente da Comissão Pró UTI, Joner Kern informaram o andamento da obra.



Além do prefeito e a vice, a reunião conto com a presença de três secretários: de Administração Aurio Scherer, de Fazenda Valdecir Crecencio e de Saúde, Gustavo Kasper. O grupo a prefeitura está empenhando em ver a UTI inaugurada porque acredita que será um avanço na saúde de Arroio do Meio.

O diretor do hospital, Lino Girardi destacou a importância da parceria com o Município para viabilizar a UTI, permitindo que os pacientes de Arroio do Meio e região.”



A UTI de Arroio do Meio vai possibilitar que pacientes fiquem perto dos seus familiares, garantindo mais dignidade aos usuários, e, ao mesmo tempo, realizar cirurgias eletivas para atender as demandas represadas.

Por daiane