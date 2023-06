Academia, me chame!

Greicy Weschenfelder

Já vou logo avisando que não sou contra academia e acho-a um belo e perfeito espaço para o culto à saúde e beleza. Não é à toa que existem muitas delas e com muitos frequentadores que entendem bem a importância de se exercitar e cuidar de si. Corpo são, mente sã. Na academia isso acontece.

Mas… eu não consigo me adaptar a uma academia. Que negócio sério. E olha que já tentei várias vezes. Fiz mil simpatias. Mil promessas. Acendi vela. Pedi opinião. Li artigos. Me cobrei. Fiz doer no bolso para ver se me convencia a frequentar o ambiente de academia e …. nada! A rotina que existe lá, definitivamente, não me atrai. Faz sempre a mesma coisa, sem companhia para passar o tempo, não posso compartilhar de um profissional só para mim- afinal, ele precisa olhar por todos- a não ser que eu pague a mais para contar com esse serviço. Além disso, as horas não passam, os aparelhos são sempre os mesmos, se enxerga o mesmo toda a vez ou para paredes frias e uma e outra janela que dá para o mesmo lugar, e o culto exagerado à beleza, músculos e magreza. Quando me refiro a esse culto, quero dizer que, a comparação ocorre até de forma involuntária nesse cenário, tanto pelo fato de fazer um exercício melhor, pegar mais peso, ser mais magro, ter uma roupa melhor ou de marca X.

Toda vez que passo por uma academia, me dá uma inveja dos que lá se exercitam. E juro que fico olhando como se vestem, seus rostos, o que estão pensando para ver se me animo ou se imito. Admiro os corpos sarados de homens e mulheres. Conversando com um e outro, podemos observar que a maioria tem dificuldade de sair de casa, mas depois de estar lá e pós-treino sentem-se extremamente recompensados.

Será que alguns, como eu, não se adaptam à academia por ter que desembolsar dinheiro? Pode até ser.

Será que alguns, como eu, não se adaptam à academia por ser um lugar fechado? Pode ser também que sim.

Será que alguns, como eu, não se adaptam à academia, porque ainda não criaram o hábito do exercício físico? Acredito que nessa pergunta e nessa resposta more um dos principais pontos centrais do assunto e então, meu amigo leitor, e cara consciência minha, o problema é maior do que se possa imaginar. A solução disso não é tão fácil e alguns estudos dão conta de que para criar o hábito do exercício físico e o ir a uma academia demore uns 21 dias, mas podemos ter a certeza que esse hábito lhe trará benefícios para a vida toda.

No fim do texto, reflito e você deve ter pensado também, não precisamos ir à academia, pois temos como fazer em casa atividades físicas, no ar livre, sem gastar, com companhia. Existem várias formas. Desde que tenhamos hábitos bons, e cuidemos de nós, está valendo qualquer lugar. Corpo são, mente sã, não importa onde.

Mas academia se quiser me chamar, me chame. Acho tão lindo… …

Por daiane