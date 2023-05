Valorização dos professores das Eceis é debatida na Câmara

O Alto Taquari

Quatro projetos de lei foram aprovados por unanimidade na última sessão ordinária da Câmara de Vereadores Arroio do Meio, na última quarta-feira.

Eles tratam de convênios Hospital Bruno Born de Lajeado; da execução de pavimentações com pedras regulares de basalto, mediante Contribuição de Melhoria, na rua da Amizade, no Loteamento Alto do Arvoredo I; rua do Mirante, no Loteamento Alto do Arvoredo II e rua Liberdade, Loteamento Monte Belo II, todas em Bela Vista; do custeio em até R$ 10 mil em despesas com realização da Super Final Brasileiro e Gaúcho de Velocross 2023 de um evento promovido pelo Moto Clube de Arroio do Meio (Mocam), programado para os dias 16, 17 e 18 de junho; e em regime de urgência abertura de Crédito Suplementar no valor de R$ 2,1 milhões. Verba destinada a realização de ajustes no orçamento para utilizar o excesso de arrecadação do exercício corrente.

Antes da sessão o secretário Municipal da Fazenda, Valdecir Crecêncio, explicou queo valor será destinado para várias secretarias. Entre os locais de destinação dos recursos estão: a UTI do Hospital São José; construção de novos túmulos; pavimentação; e despesas decorrentes a antecipação de juros de financiamento.

O principal assunto discutido na noite foi a necessidade de valorização dos profissionais da educação infantil. Fernando Kuhn (MDB), o Tudy, também trouxe comparativos sobre a remuneração e plano de carreira com outros municípios, incluindo a pontuação do Magistério que não é abrangida em Arroio do Meio, que apenas considera a Pedagogia. Diante disso, grande parte fez concurso em Lajeado e os que foram chamados podem sair de Arroio do Meio, refletindo em perda para o município. “É necessário maior valorização”.

José Elton Lorcheiter (PP), o Pantera, concordou que precisam ser valorizados e disse que a administração já deu um aumento razoável. Mas, que os profissionais das escolas infantis não são do município, não cabendo ao município proporcionar aumento salarial. Nelson Paulo Backes (PDT) sugeriu que as escolas comunitárias voltem a ser municipais.

Alessandra Brod (PP) lembrou que os educandários foram constituídos de forma comunitária. Porém, também defendeu que deveriam incorporados pela gestão pública, mas não tem ideia se isso seria viável em termos de orçamento para a prefeitura. Frisou que hoje também não ocorre mais a contribuição por parte das famílias, o que também dificulta os orçamentos. Pede que isso seja discutido num grupo maior, uma audiência com a promotoria, para que a questão seja melhorada. “Há sim a preocupação com a perda dos professores por questão salarial”.

Marcelo Schneider (MDB) revelou que os educandários já são subsidiados totalmente pela prefeitura. “Se o município quiser pagar mais aos profissionais, pode pagar. Se tem condições, valores em caixa, respeitando as regras fiscais, pode ser feito”.



SINALIZAÇÃO DA ERS-482 E ILUMINÇÃO PÚBLICA – Fernando Kuhn, o Tudy, falou sobre o seu pedido, por sinalização da ERS-482. Trouxe a tona que nunca havia sido feito pedido no Daer e que agora encaminhou. Igualmente, disse que há problemas de iluminação pública na rodovia. Disse que a fiscalização por parte do município, em termos de iluminação, é precária e não é função legislativa. Reforçou a necessidade de pontos de luz na rua João Antônio Rauber entre Rui Barbosa e Dona Rita, onde os contribuintes pagam taxas de iluminação para concessionária de energia. Tudy também sugeriu ajustes no Vale-Alimentação, para que seja proporcional aos dias trabalhados e concedido apenas para quem tem 100% de assiduidade, e também seja estendido aos CC’s.

Sobre a sinalização da ERS-482, Pantera disse que o Daer lhe informou que será feita assim que o governo licitar pinturas, discordando da não existência do protocolo.



TRANSTORNOS NA PREPARAÇÃO DE ASFALTO – Cesar Kortz (MDB) agradeceu o atendimento do reparo que solicitou na “boca de lobo”, no bairro Aimoré. Aproveitou para solicitar por outra estrutura semelhante quebrada na frente do campo do Pituca. Afirmou que a área verde loteamento Glória, recebeu melhorias parciais, e falta a reorganização do campinho de areia. Trouxe a reclamação de moradores de Picada Arroio do Meio de que há muitas pedras pontiagudas decorrentes da preparação do asfalto, trazendo transtornos gerais aos transeuntes, observando que são situações que podem ser precavidas no futuro. Questionou sobre reuniões comunitárias para novos asfaltamos. Pediu melhorias na estrada de Picada Arroio do Meio na direção da Linha 32.

Vanderlei Majolo (PP) frisou que a obra de Picada está no estágio de conclusão e trouxe a informação de que próxima comunidade contemplada será a do Passo do Corvo.

GARANTIA DA CONTINUIDADE DAS COMPETIÇÕS ESPORTIVAS

Cesar Kortz parabenizou a dedicação de Marciano Lidenmann, o Jaca, na coordenação de diversas competições esportivas e lamentou sua saída do departamento de esportes do município. Ainda, repercutiu rumores sobre possíveis cancelamentos de competições consolidadas na agenda futura. “A maioria dos espectadores e esportistas tem sido jovens. É uma ocupação saudável”.

Pantera esclareceu que o profissional Jaca saiu da coordenação do Esporte pois achou mais vantajoso seguir com outras duas atividades profissionais que exerce. Mas, garantiu que todas as competições serão realizadas normalmente, inclusive o Futsal, questionado por Kortz.

Paulo Heck agradeceu ao Jaca pelo trabalho em prol do esporte.



IMPORTÂNCIA DA MÃO DE OBRA PARA EXPANSÃO DOS NEGÓCIOS –

Vanderlei Majolo repercutiu a ampliação da escola da Barra do Forqueta, dentre várias outras já realizadas no município e construção na nova Ecei na Barra. A respeito das empresas, frisou que, diferente de outros anos que ao invés de divulgarem promoções para chamar clientes, ultimamente tem se percebido publicações pedindo por funcionários. Que isso lhe causa preocupação, pois as empresas poderiam faturar mais, contudo, há dificuldade de profissionais para expansão. Quanto à transferência de empresas para outros municípios, vê que é bastante relativo. “Nos últimos anos Arroio do Meio foi campeão em atração de novos empreendimentos. Por vezes a logística, leis de incentivo e fatores pontuais, outra cidade acaba sendo mais atrativa, o que é compreensível. No geral, acertamos mais do que erramos”, finalizou.

Pantera assinalou que a Administração está fazendo o possível para que todas fiquem. Trazendo como exemplo a permanência de uma transportadora que estava estabelecida na ERS-130 na Barra. E se transferiu para um imóvel da antiga Incomex S/A em Bela Vista num contrato de locação de 10 anos. Reforçou que diversas também foram conquistadas até hoje. Mas, por outro lado, parabenizou e desejou sucesso para as que saíram e conseguiram crescer, frisando que, por vezes, é uma questão de oportunidade. Repercutindo o destaque internacional da Refricomp.

Paulo Heck se disse feliz pelas colocações do colega Vanderlei Majolo enfatizando a valorização das empresas e estas dos seus funcionários.

REVOLUÇÃO NO TURISMO COM MONUMENTO DO GAÚCHO – Alessandra Brod também falou de grandes investimentos que estão surgindo e que representarão trabalho e arrecadação para o município. Enalteceu a construção do monumento do gaúcho, que será um avanço em várias questões e que deveria ter o apoio de todos que ganham com o turismo. Enalteceu que há preocupação com o impacto ambiental

Roque Haas (PP) considera o assunto mais importante na história do município de Arroio do Meio. Disse ser um orgulho muito grande ser contemplado com tal obra. “Em qualquer região do país as pessoas reconhecem um gaúcho. Certamente é uma das maiores coisas que podem acontecer no município”. Enalteceu a importância de as pessoas que apresentaram a ideia e resolveram empreender no município. Avalia que a questão do turismo precisa ser elogiada. “O turismo vai ter vez e voz em Arroio do Meio. Certamente os demais municípios do estado gostariam de ter este empreendimento”. Frisou ainda que a obra será toda da iniciativa privada. “É um dos assuntos mais importantes desses meus 22 anos na Casa. As pessoas que tentam denegrir, tem um pensamento fraco e pequeno”. Disse ainda, que a maior preocupação dos empreendedores é preservar o meio ambiente. Haas também comentou que os agricultores estão aplaudindo a produção do milho safrinha. Apenas, que lamenta a condição da cooperativa e torce para que o quadro melhore.

Paulo Roberto Heck, disse que muitas pessoas comentam, e que até o momento nenhuma falou que é contra. Acredita que deveria ter sido feita uma reunião com a comunidade para esclarecimentos. Que enquanto ex-secretário da Agricultura que participou da implantação de dois roteiros, que é a favor do monumento, pois o turismo é um dos setores que mais cresce no Brasil, em média 12% por ano. “É preciso esclarecimentos do projeto para a comunidade. Parece que às vezes a administração quer criar o conflito. É difícil falar no investimento sem saber o que vai ser feito”.





MAIO AMARELO E GINCANA ARROIO DO MEIO – Maria Helena Matte (MDB) Falou sobre a entrega da obra do muro de gabiões e belvedere. Parabenizou a todos pelo empenho, especialmente o ex-prefeito Klaus Schnack por cadastrar o projeto na Defesa Civil e também recuperar a creche que foi atingida pela cheia na ocasião. Cumprimentou a atual administração por concluir a obra. Comentou sobre o Maio Amarelo, mês de conscientização a respeito do trânsito. Parabenizou a Secretaria da Educação, que apoiou o desenvolvimento de atividades relacionadas, as quais serão encerradas no dia 20, com a Carreata da Gentileza. Destacou a realização da Gincana Arroio do Meio, que será realizada nos dias 9, 10 e 11 de junho. Observou que desde o seu lançamento o evento já está envolvendo a comunidade. “É um momento de alegria e aprendizado aos envolvidos”.

FARMÁCIA SOLIDÁRIA – Alessandra detalhou o funcionamento do Programa Farmácia Solidária que no momento está em fase de autorização do conselho para ter o funcionamento real. O espaço está sendo organizado e já tem medicações que foram doadas. Convidou a comunidade a doar. Disse que será feito um link na página do município para que as pessoas possam ver o que está disponível para ser retirado.



PERDA DA TRAUMATOLOGIA E DESCENTRALIZAÇÃO DA DERMATOLOGIA

Pantera questionou notícias alimentadas pela oposição envolvendo serviços do Hospital São José declarou que é importante buscar esclarecimentos antes de fazer alardes na imprensa e deixar a população confusa.

Marcelo Schneider falou de sua preocupação com o hospital, especialmente pela perda das cirurgias de traumatologia. “Há falta de envolvimento nestes assuntos por parte da gestão”. Acrescentou que se briga por muito tempo para ser referência, para melhor sustentabilidade do hospital, e, quando vê, acaba perdendo. “Perdemos para outro município e ficamos chupando o dedo”. Disse que há mobilização zero para certas situações. Profissionais indo embora. Disse que felizmente ainda se consegue algumas emendas parlamentares. Ainda sobre saúde, disse que há descontentamento das pessoas quanto ao deslocamento da dermatologista para o posto de saúde do Bairro Aimoré. “A maioria vem de ônibus, de fora para o posto do centro. Agora precisam vir pro centro, pegar um táxi e se deslocar até o Aimoré. E depois voltar até o centro. Ficou muito ruim. O atendimento em dermatologia precisa voltar para o centro”.



ACOSTAMENTO E RECAPEMENTO, LIXO E DENGUE – Michele Zanotelli (MDB) reforçou seus requerimentos legislativos. Que em julho de 2022 reivindicou iluminação da rua Balduíno Kuhn, próximo da ponte. Que isso se torna ainda mais importante no inverno. Também pediu por acostamento na estrada geral de Bela Vista/Arroio Grande e o recapeamento na via que está esburacada e causando risco de acidentes. Solicitou roçadas nos terrenos baldios e reclamou do acúmulo de lixo. Solicitou cuidado por parte dos donos dos lotes e que a comunidade esteja atenta ao programa de coleta. Ainda, pediu atenção frente a água acumulada, para se evitar a criação do mosquito da dengue. Lembrou do preocupante aumento de casos de dengue na região e no estado. Pediu que cada um faça sua parte.



RETORNO DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES

Paulo Heck (MDB) voltou a questionar sobre os pedidos de informações que não são respondidos pela Administração. Frisa que legalmente os prazos não estão sendo cumpridos, infringindo a legislação. Também falou sobre o cuidado com o dinheiro público. Disse que é necessário fazer gestão e cuidar da máquina pública, o que não acontece. Como exemplo, disse que na gestão anterior havia três veterinários na Secretaria da Agricultura, para dar suporte a abatedouros e fábricas de embutidos e que hoje são seis e mais um gestor. Que isso representa cerca de R$ 70 mil por mês e os empreendimentos seguem sendo os mesmos e os abates não aumentaram. “Dinheiro que falta em outras pontas, como para melhoras para os professores”.

Por daiane