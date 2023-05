PRESIDENTE DA OCERGS ASSEGURA QUE COOPERATIVISMO CRESCEU E CRISES FORAM PONTUAIS

O Alto Taquari

O presidente do Sistema Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs) Darci Hartmann, avalia que a crise nas cooperativas de industrialização de proteína são muito pontuais e bastante relacionado a alta das commodities que são a base da cadeia alimentar. Com a recente queda da cotação do milho e da soja o processo está refluindo de forma equilibrada com margem positiva.

Ele assegura que outras cooperativas estão com dificuldades, mas que o cooperativismo cresceu 12% em 2022, enquanto o PIB do RS, caiu mais de 5%. “Estamos apoiando o conselho administrativo e direção na busca de saídas, por meio da repactuação de créditos e desmolizações. Geralmente as pessoas que levam uma a instituição a crise, não são as mesmas que a tiram da crise. A Languiru tem um quadro social de muita qualidade. As instituições financeiras estão abertas a ouvir e a ajudar a construir planos. É preciso olhar para estrutura da própria cooperativa. Fechar os negócios que estão dando prejuízo e demobilizar o necessário para diminuir a exposição da dívida”.

Hartmann acrescenta que o governo estadual tem o dever de apresentar políticas públicas para melhorar a competitividade do agro gaúcho que está na ponta do país e tem o déficit de 3 milhões de toneladas de milho por ano, por meio de compensações tributárias ou outras medidas.

Ele analisa que a Piá ainda está numa fase mais preliminar de análise da crise, que também afetou cooperativas de grãos em termos de capital de giro.

A Ocergs tem 373 cooperativas associadas. Com destaque para o segmento de grãos, crédito, infraestrutura, saúde, transporte, trabalho e educação.

Por daiane