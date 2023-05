O Gre-Nal de Luis Suárez

O Alto Taquari



Por: Leonardo Lange Barth



O Gre-Nal 439 teve ‘exibição de gala’ do artilheiro uruguaio Luis Suárez, que marcou um golaço e deu uma bela assistência na vitória gremista por 3×1 sobre o Colorado, no último domingo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2023.

Quase 40 mil pessoas na Arena do Grêmio viram ‘El Pistolero’ acertar um ‘balaço’ no ângulo logo aos 6 minutos de partida. Após roubada de bola de Kannemann, a pelota sobrou para Suárez na ponta esquerda, que girou em cima da defesa colorada e de fora da área mandou uma ‘bomba na gaveta’, sem chances para o goleiro Keiller.

Villasanti marcou o segundo para o Tricolor aos 32 minutos. O volante paraguaio ganhou duas divididas dos defensores colorados e ficou livre para deslocar o goleiro e marcar mais um bonito gol para o Grêmio. O zagueiro argentino Kannemann recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso logo no início da segunda etapa.

Mesmo com um a menos, o Grêmio conseguiu ampliar a vantagem com mais um golaço. Em um contra-ataque fulminante, Suárez tabelou com Galdino e ficou livre pela direita e com um toque diferenciado por cima da defesa colorada, o uruguaio de 36 anos encontrou Bitello pela esquerda, que cortou o defensor e estufou as redes para fazer 3×0. Johnny ainda descontou para o Inter no fim da partida, após cobrança de escanteio pela direita o volante estado-unidense escorou de cabeça sem chances para o goleiro Gabriel Grando: 3×1.

Luis Suárez marcou seu 14º gol pelo Grêmio desde que chegou em Porto Alegre, em janeiro. Esse foi o primeiro gol do camisa 9 em clássico Gre-Nal. O atacante havia avisado no início do ano. “Já joguei muitos clássicos e que fiquem tranquilos os torcedores do Grêmio porque em todos os clássicos que joguei, em todos fiz gols.” O Rio Grande do Sul tem um craque mundial jogando em suas terras, o quinto maior artilheiro em atividade no mundo e um dos maiores centroavantes da história do futebol. Ele se chama Luis Alberto Suárez Díaz, ‘El Pistolero’, e joga no Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.

Crédito da foto: Lucas Uebel/Rede Social

Por daiane