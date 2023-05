O Alto Taquari

Meliponicultura do Vale do Taquari se destaca no 1º seminário estadual da FEMERS

O 1º Seminário da Meliponicultura Gaúcha, reuniu em Esteio, criadores de abelhas-sem-ferrão do Sul do País. O evento ocorreu dias 19 e 20 de maio, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, durante a Fenasul.

Meliponicultores do Vale do Taquari levaram ao Seminário Estadual, o melhor da meliponicultora da região para Esteio: méis, plantas, colmeias e hidroméis.

O presidente da Federação das Associações de Meliponicultores do Estado do Rio Grande do Sul (FEMERS), entidade organizadora do evento, Nelson Angnes, revelou que o Seminário atraiu por causa da curiosidade pelas abelhas nativas e pela possibilidade de geração de renda.

“Além de preservação ambiental, criar abelhas-sem-ferrão agrega valor à renda de famílias da agroindústria”

A criação de abelhas-sem-ferrão começou a se fortalecer na região há cinco anos e hoje centenas de pessoas criam abelhas nativas.

