Lajeadense recebe o Pelotas em casa

O Esporte Clube Lajeadense encara o Pelotas na Arena Alviazul, neste domingo, dia 21, às 15h, pela sexta rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho 2023. O time vai em busca da vitória para se manter entre os quatro primeiros do grupo.

Nessa quarta-feira, dia 17, o Lajeadense conheceu a primeira derrota na competição. Perdeu por 1×0 para o Inter-SM, fora de casa. No último sábado, dia 13, venceu o líder do grupo Guarany de Bagé por 2×0, na Arena Alviazul. Neste domingo, aposta novamente no fator casa para sair com os três pontos.

Os ingressos para o confronto deste domingo podem ser adquiridos antecipadamente na DMF Esportes (Centro e Shopping), no Cascão Esportes e no Mercado do João (Nações), em Lajeado. Valores: Arquibancada – R$ 20; Cadeira – R$ 30. Na hora, o ingresso para o setor Geral é R$ 15, para Arquibancada é R$ 30 e para Cadeira é R$ 40. Estudantes e idosos com documento pagam meio ingresso somente no setor Arquibancada. Crianças até 12 anos não pagam no setor Arquibancada. Sócios em dia não pagam ingresso.

Domingo (21/5) – 15h

Arena Alviazul

Lajeadense x Pelotas

Por daiane