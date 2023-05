Forquetense e Rui Barbosa decidem título Municipal

Esportes

Grande final dos Titulares ocorre em Forqueta, às 15h30min deste domingo. O Rui Barbosa joga pelo empate para ficar com o título enquanto que o Forquetense precisa da vitória para erguer a Taça Alécio Weizenmann. A situação é a mesma na categoria Aspirantes. A partida ocorre às 13h30min, no campo do Forquetense. Passo/So Khellãs e Guarani/Racen decidem o título dos Veteranos às 9h30min, no campo do Passo do Corvo. Não há vantagem para nenhuma equipe. Empate leva a decisão para os pênaltis.

Por daiane