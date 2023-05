       Família e amigos homenageiam Maurício Mayer em trilha beneficente neste domingo

O Alto Taquari

A família Mayer e a equipe de trilheiros Batendo Biela promovem neste domingo, dia 28, a 1ª Trilha Beneficente Amigos do Maurício, no interior de Arroio do Meio, em Palmas, a partir das 8h30min.

O evento envolve motos, quadriciclos e um grupo muito próximo ao jovem Maurício Mayer, de 26 anos, que faleceu no início do ano passado, atingido por um trailer. Amigos e família percorrerão 80 quilômetros em uma trilha que durará em torno de quatro horas, para manter viva a memória do trilheiro que era apaixonado pelo esporte.

Homenagem antes da largada

Apesar de Mauricio fazer parte de outro grupo de trilheiros da cidade de Travesseiro, Mauricio sempre incentivou a equipe Batendo Biela. Assim como Maurício, toda a família Mayer possui apreço pelo esporte. São todos trilheiros.

Diante disso, o pai Lani Mayer e o irmão, Fabrício Mayer, estão à frente da homenagem que será feita para Maurício neste domingo, antes da largada das motos. Os amigos lerão uma mensagem frisando a importância de Maurício na vida dos trilheiros, suas histórias e lembranças. Após, realizarão a trilha que deve ser finalizada ao meio-dia.

Parte da renda será doada à UTI de Arroio do Meio

Este será o primeiro trilhão de Arroio do Meio. Os amigos estão organizando o evento há semanas e parte do lucro será revertido para a UTI do Hospital de Arroio do Meio. Como Maurício passou por uma UTI, amigos e família sabem da importância e o quão fundamental é valorizar hospitais e unidades que dão suporte à vida.

“Maurício ajudava muito as pessoas. A doação para a UTI é uma forma de perpetuar a memória de Maurício.”

EVENTO: 1ª Trilha Beneficente em homenagem a Maurício Mayer

QUANDO: Domingo, às 8h30min, em Palmas

