Emendas parlamentares reforçam o orçamento

Apartes

O prefeito Danilo Bruxel esteve na semana passada em Brasília fazendo visitas a vários gabinetes com o objetivo de encaminhar novos projetos e liberar outros. Em quatro meses e meio, a atual administração conseguiu trazer R$ 3,7 milhões, valor significativo para ser aplicado no município, disse o prefeito. Até o final do ano, outros projetos estão sendo encaminhados e os já cadastrados são permanentemente monitorados, agregando ao orçamento anual que é de R$ 117 milhões. “Expertise política, bons projetos e articulação com os gabinetes principalmente com os que representam a base eleitoral em Arroio do Meio, fazem toda a diferença”, destacou Scherer que também deverá ir a Brasília nas próximas semanas, lembrando que Maneco Hassen ( ex-prefeito de Taquari e que foi candidato a deputado federal pelo PT e que atua no Ministério das Comunicações ) é uma porta de entrada para o Planalto, para muitos agentes políticos da região.

Além destes valores, um dos pontos destacados pelo prefeito, sua vice Adriana Lermen e o secretário de Administração Áurio Scherer, foi a recuperação de três projetos (um era de 2017), que deverão atender a Secretaria da Agricultura, com a compra de um utilitário e equipamento de distribuição de esterco. Outros dois de valor significativo, estavam pendentes na Defesa Civil e que depois de resgatados, com o devido detalhamento e recálculo permitiram entre outras ações, a coleta de entulho da enchente.

Eleições

municipais

Diante da proximidade das eleições municipais para o ano que vem, a composição de chapas e candidaturas se torna prioridade. Enquanto os nomes não são oficializados, cresce um consenso entre líderes partidários que fazer chapa majoritária com um homem e uma mulher é bem aceito entre o eleitorado. Assim, foi com o governo Klaus (MDB) e Eluise (PT) e está sendo agora com o prefeito Danilo (PP) e vice Adriana (PDT), que poderão concorrer à reeleição. Um dos cotados para concorrer e em plena campanha é Sidnei Eckert (MDB) que está sondando uma candidata mulher para concorrer como vice. Um dos públicos mirados é o dos professores. Outro indicativo das eleições municipais, é que historicamente os partidos mais fortes em Arroio do Meio, sempre se aliaram a uma terceira ou quarta força política. Como será em 2024? Ainda é cedo para cravar. Como no decorrer dos próximos meses vai se posicionar o PT que sempre esteve mais próximo do MDB e como vai se posicionar na reta final o PL que está se organizando com posicionamento mais liberal, mais identificado com a Direita, na defesa de valores mais conservadores?

Investimentos no Morro Gaúcho

Um projeto turístico no Morro Gaúcho continua repercutindo e está sendo visto como uma alternativa positiva com repercussão em vários setores da economia desde sua implantação até a fase de conclusão e funcionamento. Um abaixo-assinado estaria sinalizando que mais de 70% das pessoas que moram no entorno são favoráveis ao projeto, segundo o secretário da Administração. Conversando com o prefeito Danilo, ele reiterou que mesmo que seja um investimento privado, a prefeitura acompanhará todos os trâmites com muita responsabilidade para que o empreendimento seja executado dentro de normas legais e ambientais. Apesar de algumas polêmicas e manifestações contrárias, a administração entende que o projeto é muito bem-vindo diante da necessidade de fomentar novos negócios que venham agregar valor para a economia local. “Será um marco para o futuro, com muito retorno,” afirmou o secretário de Administração.

Nos últimos 50 anos, Arroio do Meio e muitos outros municípios da região passaram por vários ciclos de desenvolvimento para garantir qualidade de vida para população. Como a economia não é estática, investimentos feitos ao longo dos anos, principalmente, nas nossas diversificadas plantas industriais garantiram e continuam garantindo emprego e renda que impacta, positivamente, para o comércio e serviços, o que demonstra que em diferentes tempos as medidas de parcerias que foram tomadas pelos governos municipais de Arroio do Meio, com apoio do Legislativo liberando incentivos, foram acertadas.

Adi e

Família

Sob a direção de Carla Lohmann e seu filho Renan Augusto, o Restaurante Adi e Família inaugurou sábado a casa em local privilegiado na Dona Rita, a uns 200 metros da ERS-130. Nos dois primeiros dias, a procura do público superou as expectativas. Com capacidade para 200 pessoas confortavelmente sentadas, no sábado e no domingo havia filas para experimentar e saborear a comida caseira anunciada pelos proprietários. No sábado e domingo, foram servidos 615 almoços.

