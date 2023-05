Depois de quatro anos, gincana de Arroio do Meio terá cinco equipes

O Alto Taquari

Curê, Hure Pook, Schtena, Tchêrveja e Vem Cô Chico disputarão o título da V Gincana Municipal de Arroio do Meio. A última vez que cinco equipes participaram da gincana foi em 2019. Neste ano, duas equipes retornam à disputa: Hure Pook e Tchêrveja. A Lost participou em 2019 e 2022 (2020 e 2021 não teve gincana devido à pandemia de Covid-19) e nesta edição ficará de fora.

A Hure Pook participou pela última vez em 2018 e retorna em busca do tetracampeonato, depois de cinco anos. A Tchêrveja esteve presente nas edições de 2003, 2004 e 2005, quando ainda era o The Horse que organizava as gincanas, e quer conquistar o primeiro título. A Schtena é a maior campeã, com oito títulos; em seguida vem a Curê, com sete; Vem Cô Chico busca o título inédito (números em relação a todas edições da gincana, desde 1993).

A New G Organizadora, do município de Vera Cruz, está à frente da elaboração da gincana pelo segundo ano consecutivo. A V Gincana Municipal de Arroio do Meio ocorre nos dias 9, 10 e 11 de junho. Porém, as equipes já estão trabalhando a todo vapor.

Desde o dia 29 de abril já foram divulgadas 12 tarefas, dentre elas: o desfile com o tema ‘Vizinhos do Nosso Brasil’, o concurso de Rei e Rainha da Gincana com o tema ‘A Importância da Colonização Alemã para o Desenvolvimento de Arroio do Meio’ e apresentação de shows artísticos infantis. Essas tarefas serão realizadas no dia 10 de junho, quando também será divulgado o enigma, que ocorre, tradicionalmente, na madrugada de sábado para domingo. Outras tarefas já foram realizadas ao longo das últimas semanas.

No desfile, cada equipe apresentará um país vizinho do Brasil: Tchêrveja – Argentina; Hure Pook – Uruguai; Vem Cô Chico – Colômbia; Schtena – Chile; Curê – Peru. Neste ano, haverá sonorização pela rua Dr. João Carlos Machado, ao longo do desfile. Caixas de som serão dispostas no trajeto. Cada equipe terá uma banda que ficará em um palco próximo à metade do percurso, que irá da esquina da Ótica Mágus até a entrada da Rua de Eventos, aproximadamente.

São quatro os responsáveis pela elaboração e organização da gincana deste ano: William Souza, Nadine Fuelber, Geferson Blank e Everton Riss. Todos fazem parte da equipe da New G Organizadora. “Já temos todas tarefas elaboradas, mas não divulgamos o número, gostamos de manter o suspense. Nosso objetivo é divertir e encantar o público e os gincaneiros. A gincana é um evento cultural, em que podemos através da arte, do esporte e da cultura, proporcionar momentos de alegria e emoção para a comunidade. Esperamos um evento tranquilo, em que as pessoas possam se divertir, acima de tudo”, destaca William Souza, coordenador da comissão organizadora. A divulgação da próxima tarefa será feita às 8h deste sábado, dia 20.

Programação

9 de junho

19h – Abertura Oficial

10 de junho

9h – Desfile

15h – Apresentação de Shows Artísticos Infantis

18h30min – Desfile dos candidatos a Rei e Rainha

19h – Apresentação das tarefas artísticas

