CONFERÊNCIA REGIONAL DE DIREITA OCORRE SÁBADO

Política

Mais de 300 pessoas de 25 municípios são aguardadas para a conferência regional de direita que ocorre no dia 27 no Sete de Setembro de São Caetano, a partir das 19h30 deste sábado.

O presidente do PL de Arroio do Meio, André Vianini, reforça que toda comunidade está convidada para independente se ficar na janta por adesão pelo preço de R$ 50 ou não. Na ocasião, serão contextualizados os propósitos do partido em âmbito estadual e federal, objetivos de 2026, além da apresentação de novas filiações para o pleito municipal de 2024 e detalhes voltados para formações de líderes.

O evento terá a presença dos deputados federais Giovani Cherini e Marcelo Moraes, e deputados estaduais, Rodrigo Lorenzoni, Adriana Lara e Kely Morais, além de líderes locais como o secretário da Fazenda de Estrela, Felipe Diehl, vice-prefeita de Teutônia, Aline Rohrig Kohl e presidente da Avat Tiago Michelon, secretário do Meio Ambiente de Lajeado, Benoit, e presidente PL de Lajeado Luís Augusto Mörschbächer, que é um dos coordenadores da estruturação do Instituto Liberal dos Vales. Mais informações, 99464-7581.

Por daiane