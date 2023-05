Caminhos do Pão e Vinho une Vales do Taquari e dos Vinhedos

Coluna do Alício

A rodovia que liga o Vale do Taquari ao Vale dos Vinhedos, denominada de “Rota Pelos Caminhos do Pão e Vinho”, com uma extensão de 70 quilômetros, que inicia em Ilópolis e tem seu término em Santa Tereza, recebe obras de pavimentação em mais um trecho. Após a conclusão do asfaltamento de seis quilômetros entre Santa Tereza e a localidade de Campinho em Roca Sales, agora é a vez da rodovia receber investimentos de R$ 5.443.289,39, através de recursos do Governo do Estado e do município, para a pavimentação de cerca de quatro quilômetros na área de Roca Sales, próximo à ponte rodoferroviária Brochado da Rocha, em Muçum. Para o trecho inicial já pavimentados foram investidos R$ 3.353.702,56. De acordo com a coordenadora de turismo de Roca Sales, Marlise Bratti Sartori, a pavimentação da rodovia será um impulso para toda a economia dos vales. “Um incremento para o turismo e para o escoamento da produção dos municípios que terão na rodovia asfaltada melhores condições de trafegabilidade e qualidade de vida. Resultado de empenho de todos e que continuarão no trabalho em busca de recursos para a conclusão da obra.”

A ligação por rodovia pavimentada ligará os Vales do Taquari e Vinhedos envolvendo os municípios de Ilópolis, Anta Gorda, Vespasiano Corrêa, Doutor Ricardo, Encantado, Muçum, Roca Sales, Santa Tereza, Monte Belo do Sul e Bento Gonçalves. O trecho entre Anta Gorda, Doutor Ricardo e Encantado, que passa por Linha Quarta e Barra do Zeferino, também consta no projeto para receber pavimentação.

Boqueirão do Leão terá caminho autoguiado

Boqueirão do Leão é o próximo município da região a ter implantado um caminho autoguiado direcionado para adeptos de caminhadas. A iniciativa é resultado de projeto desenvolvido em parceria entre a Amturvales, Prefeitura e projeto Passeios na Colônia. O trajeto inclui atrativos do município como as cascatas de Colônia Jardim e do Gamelão e o Perau da Nega. A inauguração ocorre neste domingo, dia 28, com a caminhada inaugural de 12 quilômetros, iniciando às 8h da manhã após o café colonial. No término do trajeto, em Colônia Jardim, será servido almoço aos participantes. Para quem desejar participar haverá ônibus partindo às 6h da manhã em frente ao Shopping Lajeado. Inscrições e informações pelo WhatsApp 99583-2672. (AA)

Por daiane