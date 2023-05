Arroio do Meio incentiva população a vacinar contra Influenza

O Alto Taquari

A secretaria de Saúde de Arroio do Meio está incentivando a aplicação da vacina contra a gripe (Influenza) para os grupos prioritários. Se enquadram no público-alvo idosos acima de 60 anos; crianças de seis meses a menores de seis anos; pessoas com comorbidades ou deficiência permanente; gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde; professores; povos indígenas; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo; forças armadas, de segurança e salvamento e população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

A aplicação da vacina está disponível no Posto de Saúde do Centro de segunda a sexta-feira das 7h às 12h30min e das 13h30min às 16h e nos ESFs do Aimoré, Bela Vista, Navegantes, Rui Barbosa e São Caetano das 7h30min às 11h45min e das 13h às 16h45min. É necessário apresentar a carteirinha de vacinação e um documento com foto.

O Ministério da Saúde incentiva a população a se vacinar contra as doenças imunopreveníveis, incluindo a influenza e reforça que a imunização é a melhor estratégia de prevenção. Além disso, pode evitar sintomas graves e a mortalidade pela doença de populações consideradas vulneráveis.

De acordo com o secretário da Saúde Gustavo Kasper, o público alvo da campanha são 8.906 pessoas. Até o momento foram feitas 2.721 vacinas (30%). Dentre os grupos prioritários: Crianças (14%), Gestante (33%), Puérperas (22%), Idoso (31%), Trabalhadores Saúde (64%), Professores (56%) e Comorbidades (45%).

CORONAVÍRUS

A vacinação do coronavírus também é realizada em Arroio do Meio. As doses estão disponíveis na UBS do Centro para todas as faixas etárias. No caso das crianças, é preciso um agendamento prévio para a aplicação das doses, pois o frasco precisa ser aberto e utilizado dentro de um período para que não perca a validade. Para a aplicação das doses, é necessário estar munido de documento e carteirinha de vacinação.

Em relação aos números da doença em Arroio do Meio, de acordo com dados da Secretaria da Saúde, desde o início da pandemia foram confirmados 5.999 casos. O número de óbitos chegou a 60. Sobre a vacina no município, estão com a primeira dose 18.524 pessoas; com a segunda, 17.627; com a única, 618; dose de reforço D3, 10.737; D4, 2.342 e com a adicional 547.

