ÁREAS NOBRES EM NEGOCIAÇÃO E DISPONÍVEIS EM ARROIO DO MEIO

O Alto Taquari

Quem esteve circulando no bairro Navegantes, para conhecer o novo belvedere construído nas imediações da contenção de gabiões, na rua Campos Sales, pode ver a demolição avançada das ruinas da antiga fábrica da Wallérius do Brasil. O imóvel de quase 10 mil m², ainda pertence a família Wallérius, possui um pavilhão de 1980 m² e escritório de 480 metros.

De acordo com os herdeiros o processo de demolição está sendo feito gradativamente por uma empresa nos fins de semana. “Muitas pessoas nos questionam por apagar algo histórico. Mas realmente a alvenaria e ferros estão em avançado estágio de deterioração”, detalha Maria Dolores.

A área que fica próxima ao Centro e a orla do rio Taquari, está desocupada e disponível para locação ou venda. O imóvel está orçado R$ 3,5 milhões. “Sempre pagamos IPTU elevado para um imóvel em área alagadiça que não servia para nada. Por várias vezes tentamos negociar descontos com a prefeitura, mas nunca conseguimos abatimento. Uma área ocupada sempre é melhor preservada do que uma ociosa”, esclarece Elemar.

QUADRA DO CORAÇÃO DA CIDADE – Outra área que deve ser repassada pela Superintendência Patrimonial da União ao município em 2023 é a quadra do CNEC, onde está situada a Secretaria Municipal da Educação. Além da sede da secretaria, o espaço conta com área coberta aberta utilizada para estacionamento, feiras e alojamento materiais oriundos de campanhas de descarte, Casa do Artesão e uma praça. A avaliação da Caixa Econômica Federal feita há mais de um ano atrás ficou próxima de R$ 8 milhões.

IMÓVEIS NA RUA DE EVENTOS E ACESSEBILIDADE A ERS-130 – O Clube Esportivo Arroio do Meio (Ceam), também está com seus imóveis a venda. A sede campestre situada na Barra do Forqueta com 3,08 hectares, com acesso pela ERS-130, foi avaliada em R$ 3,5 milhões. A sede social que tem um prédio em alvenaria na Rua de Eventos com 1.331,67m2 também está orçada em R$ 3,5 milhões. O presidente Ricardo Alviggi Cimirro acredita que a partir da baixa da taxa de juros da Selic, a compra de imóveis voltará a ficar interessante para investidores. Em julho, o Ceam terá eleição da nova diretoria.

REOCUPAÇÃO APÓS QUASE TRÊS DÉCADAS – Cerca de 1,5 mil m² do imóvel da antiga Incomex, pertencente a uma incorporadora de Arroio do Meio, está sendo ocupado pela Expresso Montanha. A empresa de logística estava situada na Barra do Forqueta, imediações do trevo de acesso a fábrica de Rações Minuano e sede campestre do Ceam. No entanto, o espaço restrito fizeram a transportadora migrar para Bela Vista.

O secretário da Indústria, Comércio e Turismo, Jonas Reinaldo Schwarzer, o Sula, afirma que devido ao contrato de locação de longo prazo, feito em decorrência dos investimentos na adequação dos espaços, a empresa deve ficar mais tempo por Arroio do Meio. Diferentemente que foi ventilado na Câmara de Vereadores, de que havia possibilidade transferência das operações para Estrela. Sula tem informações de que a outra parte do imóvel será reformada mediante a demanda dos locatários.

MAIS DE 8 MIL M² EM RUI BARBOSA – Em Rui Barbosa, está disponível o prédio de 8,3 mil metros quadrados situado na área de 10 mil m² (antiga Calçados Majolo) em Rui Barbosa, pertencente a Nova Casa Empreendimentos de Concórdia/SC. Quem tem mais informações sobre as modalidades de aluguel e venda total é a Imobiliária Porte Arroio do Meio.

Por daiane