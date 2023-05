Alunos da Escola Arlindo Back fazem releituras das obras de Tarsila do Amaral

O Alto Taquari

Criatividade e imaginação são a marca registrada dos alunos do 3° ano da Escola Arlindo Back do distrito de Forqueta, em Arroio do Meio. Os pequenos produziram trabalhos e fizeram releituras da artista brasileira Tarsila do Amaral. Obras como ‘Os Operários’ e ‘Abaporu’ receberam novas cores ao serem pintadas por cada aluno em diferentes cores, com uso de lápis de cor e tinta. Bottons e cartazes também foram produzidos pela classe baseados no legado da artista brasileira.

Além disso, pesquisa sobre ela, teatro e a exibição do filme ‘Tarsilinha’ com o tema sobre complexidade social, cultura e formação antropológica, também fizeram parte do trabalho que foi realizado por cerca de um mês. Os estudantes foram coordenados pela professora Greicy Weschenfelder.

Ela explica que a ideia de trabalhar o tema em sala de aula surgiu a partir de um projeto da Secretaria Municipal de Educação sobre as transformações. “Eles gostam de pintar, de desenhar e são muito criativos. Esse é um conteúdo de Ensino Médio, mas podemos desafiar os alunos com coisas novas e ir além. Foi um grande ganho para todos. Eles logo pegaram algumas palavras difíceis, tiveram uma boa comunicação. Acho isso bonito. Penso também que a artista foi muito importante, porque transformava seu sentimento em quadro.” O objetivo é expor os trabalhos na feira do livro que que ocorrerá no fim do ano.

QUEM FOI TARSILA DO AMARAL?

Tarsila de Aguiar do Amaral foi pintora, desenhista e escultora, sendo considerada como uma das principais influências do movimento modernista brasileiro que teve como marco inicial a Semana de Arte Moderna, em 1922. Além de cerca de 230 quadros, deixou desenhos, ilustrações, gravuras e esculturas como legado. Cubismo, futurismo e expressionismo são as marcas da artista que foi casada com o também escritor e poeta Oswald de Andrade.

Fotos: Carolina Schmidt

Por daiane