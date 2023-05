A quem interessa uma terceira via forte?

Resenha do Solano

– Curiosamente, Arroio do Meio teve uma terceira via política em poucas oportunidades. Em 2012 o PV de Lúcio Bersch fez 1.449 votos. Sidnei e o vice Áurio (PMDB/PT) venceram Danilo e Gustavo (PP) por 6.641 a 5.611 votos.

Em 1996 PPB era muito ‘pequeno’ para Adaílton César Cé e Júlio Gasparotto Sobrinho que concorreu pelo PTB, fazendo 15,45%. Paulo Steiner (PMDB) com o vice Rui Bersch (PT) fez 45,9% dos votos e Cé com Lourdes Gasparotto Rizzi (PDT) 35,05%.

Fora isso, em 1988, Steiner e seu vice Laurindo Dalpian do PDT, derrotaram os favoritos João Bastista Gasparotto e Amos Wallérius do PDS, que lideravam as pesquisas com mais de 10% dos votos, por 49 votos. Em 1992, Nelson Paulo Backes (PDT) também venceu uma eleição completamente atípica contra Arnesto Dalpian (PMDB). Backes iniciou trajetória política como suplente pelo PMDB, secretário municipal em gestão emedebista e líder partido da Câmara no primeiro governo Steiner. Era considerado o nome natural por parte do partido, mas não teve o apoio integral de outra ala mais conservadora e elitista.

Nesse período ocorreram muitos outros desgastes. Aparentemente superados em 2000 quando o vereador e secretário de Saúde, Danilo teve apoio do então PMDB para derrotar Backes, com Betinho Dalpian que rompeu com o governo por causa do Ginásio Polivalente. Em 2004 foi da então líder da grande São Caetano, Lúcia Schmidt Horn ser vice pelo PMDB. Na sequência Lúcia participou do grupo que tentou solidificar o PSDB, que tem como principal líder Adaílton César Cé, amigo pessoal do governador Eduardo Leite.

Agora o PL surge como terceira via. A comunidade está começando a refletir, analisar a formatação, matriz genética, cruzamentos e modus operandi deste partido.

Alguns nomes que foram convidados por Cé, para concorrer pelo PSDB em 2020, não descartam retomar o diálogo, para analisar a viabilidade de uma quarta ou quinta via em 2024, e fazer o papel de Ciro Gomes em esclarecimentos mais pontuais sobre a política arroio-meense e reforçar os feitos tucanos pelo RS e no município. Tudo isso para melhorar o nível do debate.

Óbvio que todos também aguardam o posicionamento do PT e do PTB de Pedro Volmir de Freitas Noronha, o Kiko. Além de outros líderes naturais como Luís Both que está em silêncio, mas também têm sonhos.

CONFERÊNCIA REGIONAL DE DIREITA – O presidente do PL de Arroio do Meio, André Vianini, reforça que toda comunidade está convidada para conferência regional de direita que ocorre no dia 27 no Sete de Setembro de São Caetano, independente se ficar na janta por adesão ou não. Na ocasião serão contextualizados os propósitos do partido em âmbito estadual e federal, e apresentada a nova filiada Lúcia Schmidt Horn. “O PL é o único partido que representa a verdadeira essência de direita do nosso líder Bolsonaro no município. Precisamos nos blindar perante a malandros João Sem Braço”, destacou Vianini.

RESSUREIÇÃO DO PL? – Minhas primeiras lembranças do PL são da época que assistia a propaganda política da RBS TV de Santa Cruz do Sul e Roque Dick era o vice de Edmar Hermany do PP. Curiosamente, Dick cumpria agenda por Arroio do Meio durante campanha para AL/RS em 1996 e passou numa festa familiar lá em casa. O que me fez ter uma simpatia pelo Partido da Liberdade.

Depois disso sempre prestei atenção no PL em âmbito nacional. O PL foi fundado pela primeira vez no Brasil em 1836, e foi extinto e ressuscitado várias vezes, além de fusões com outros partidos quando ocorriam mudanças na legislação eleitoral brasileira. Dentre os líderes mais emblemáticos da história recente temos vice-presidente de Lula em 2002, José Alencar, Valdemar da Costa Neto, condenado no escândalo do mensalão em 2013, e o puxador de votos o Palhaço Tiririca.

Sou uma dessas pessoas que acha o subtenente da reserva do Exército Brasileiro Amilcar Melo de Araújo, conhecido no Acre como sósia do ex-presidente Jair Bolsonaro, mais parecido com Bolsonaro do que o próprio ex-presidente. Antes de escolher o PL de última hora para concorrer, Bolsonaro namorava com outros partidos. O ex-presidente, ao longo de sua carreira política também já esteve filiado no PDC, PPR, PP, PPB, PTB, PFL e PSL.

TALENTOS LOCAIS PARA O STF – Pessoas ligadas a olheiros do Supremo Tribunal Federal (STF) estão surpreendidas com as habilidades de assessores e prestadores de serviços de algumas Câmaras de Vereadores do interior do Brasil. Pois além zelarem pelo bom andamento da parte institucional das Casas Legislativas – a função específica para que são contratados – conseguem conciliar o dom de serem “MEME MAKERS’ e postarem imagens em grupinhos internos de partidos, para alimentar o combustível da boa política e estratégias inteligentes. A comunidade sabe que há como provar ângulos da captação de imagens e está na torcida para que estes talentos locais não sejam desperdiçados e possam receber indicações ao STF no futuro. Todos vão aplaudir.

CONTRA OS JABUTIS PARA EMBRATUR – Na tarde de terça-feira, dia 16 de maio, mais de 100 pessoas se reuniram no Posto Faleiro, em Lajeado, sob a liderança do Sistema Fecomércio-RS. O objetivo do encontro foi expressar a insatisfação em relação a dois artigos propostos na PLV nº 09/2023, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), resultando no desvio de 5% dos recursos destinados ao Sesc e ao Senac, em análise no Senano. Esse ato faz parte das atividades do Dia S, uma iniciativa promovida pelo Sistema CNC, Federações, Sesc, Senac e sindicatos patronais em todo o país.

Em Lajeado, o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, destacou que as manifestações mostram que os gaúchos estão empenhados na continuidade de serviços essenciais prestados à população como saúde, educação e cultura, por meio dos programas sociais do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac. “Se a qualidade dos nossos serviços fosse questionada pelo empresariado até seria discutível a retirar de verba. Mas são ‘jabutis’ contrabandeados por um deputado petista para dentro de uma lei que pretendem direcionar verbas patronais para a Embratur, sob alegação de que o Sistema S tem verba sobrando, como a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) que é privada”.

O Sesc e Senac de Lajeado abrange 30 municípios e tem envolvimento de mais de 500 profissionais, atendendo mais de 100 mil pessoas anualmente de forma gratuita.

Por daiane