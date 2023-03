Vereadores, Executivo e entidades de classe discutem criação de novos cargos em Arroio do Meio

O Alto Taquari

Na próxima segunda-feira, dia 13, às 18h30min vereadores de Arroio do Meio terão encontro com integrantes do Executivo para discussão de projetos que propõem criação de novos cargos na prefeitura, que irão a votação na quarta-feira, dia 15. Para reunião foram convidados representantes da sociedade civil organizada, estendidos a Associação Comercial, Industrial e Serviços de Arroio do Meio (Acisam), Câmara de Dirigentes Lojistas e comunidade em geral.

A Casa já recebeu o retorno do pedido de informação da lista dos possíveis servidores aposentados que poderão ser desligados e quais das vagas serão extintas. No entanto, para mais clareza e acertos, a intenção da Câmara é propor dialogo mais amplo com a sociedade sobre a real necessidade de dos cargos, num momento em que a maioria dos segmentos está buscando enxugamento para não comprometer o futuro do município.

A bancada de oposição ainda aguarda o retorno de pedidos sobre detalhes de contratos, manutenção da frota, despachos nas secretarias de Agricultura, Obras e subprefeituras e o funcionamento do Susaf-RS, feitos no primeiro semestre de 2022. A urgência da demanda foi oficiada na Promotoria Pública em fevereiro. Segundo o presidente Paulo Roberto Heck (MDB), pela Lei Orgânica, o Executivo tem prazo de 15 dias para dar respostas ao Legislativo, podendo ser prorrogado por mais 15 dias.

EFETIVO POLICIAL – A Mesa Diretora também encaminhou ofício a Secretaria Estadual de Segurança Pública, nomeação de dois agentes policiais para Arroio do Meio, pois há um servidor para 21 mil habitantes; e quatro delegados plantonistas para DPPA de Lajeado que atende 345 mil habitantes.

A próxima sessão ordinária ocorre às 18h30 em 15 de março com a apreciação de oito projetos de lei.

