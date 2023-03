Silagem, feno e pastagens: encerram nesta sexta, inscrições para adquirir sementes

O Alto Taquari

Na quarta-feira a EmaterRS/Ascar regional em parceria com a Secretaria de Agricultura de Arroio do Meio e Arla realizaram uma manhã de campo na propriedade de Daniel Fröhlich em Arroio Grande. O evento contou com a participação de produtores de Arroio do Meio, Santa Clara do Sul, Estrela, Lajeado e Teutônia.

Os agrônomos Emater, Martin Schmachttenberg e Alano Tonin apresentaram estudos feitos com a variedade de trigo duplo propósito BRS Reponte – desenvolvido pela Embrapa – em 12 diferentes regiões do RS, incluindo a propriedade visitada.

Se plantada até o fim do verão, a variedade é considerada uma alternativa de baixo custo para produção de silagem, feno e pastagens. Principalmente para produtores pela preferência a janela do ‘milho cedo’ plantada a partir da metade inverno, que tem tido um desempenho melhor, nas últimas temporadas em que a estiagem iniciou no fim da primavera.

A recomendação é o plantio do BRS Reponte é de 120 a 140kg de sementes por hectare (que corresponde aproximadamente entre 250 e 320 sementes por m²), complementação com esterco bovino e 100kg de ureia, e uso de fungicida a base de enxofre. O plantio pode ser feito a lanço ou com plantadeira, que resulta numa padronização melhor da colheita.

O ciclo para silagem é 125 dias e para fenação entre 70 e 80 dias. Como altura é de até 90cm, é resistente ao acamamento, e possibilita até 12 pastejos. No caso da silagem, cada hectare rende entre 22 a 24 toneladas. Conforme análise nutricional, além da boa fibra, a silagem apresenta em média 13% de proteína e 9% de amido. Cada kg de matéria seca rende 1,3 litros de leite. “No processo de fermentação da silagem, o grão acaba ficando mole e não traz desconfortos digestivos, como o trigo in natura”, desmistificou Schmachttenberg.

A variedade, juntamente com outros intervenções mecânicas de escarrificação e lavragem, pré-plantio, também é considerada importante para aumentar a absorção de água e nutrição do solo para as culturas de verão. “Em algumas lavouras que eram compactas a absorção da chuva passou de 15mm para 80mm […] Não é tão nutritivo como o milho, mas nas duas ultimas estiagens a silagem de milho apresentou péssimos resultados nutricionais. É uma alternativa interessante para direcionar a alguns hectares”.

O representante técnico da Arla Elomar da Silveira destacou, que apesar dos benefícios, os produtores precisam estar cientes dos riscos como em todas as culturas. “A variedade não é imune a geada”, exemplificou.

O coordenador regional da Emater, Cristiano Laste, destacou que a iniciativa vem ao encontro de suprir a necessidade dos desafios em economia no trato e eficiência da propriedades leiteiras.

O bovincultor de leite Daniel ficou satisfeito com os resultados, e pretende plantar o Reponte BRS em três hectares.

Os representantes locais da Emater André Michel Müller e Elias de Marco, e o secretário da Agricultura Élcio Roni Lutz, se colocaram a disposição de interessados para inscrições. A Emater regional irá coletar dados com todos os municípios para informar a Arla o volume de sementes necessária para temporada. Em Arroio do Meio as inscrições encerram nessa sexta-feira, na secretaria da Agricultura.

FORAGEIRAS – Também encerram nessa sexta-feira, dia 03, o prazo de pedidos para o Programa Sementes Forrageiras. A adesão do programa junto ao Governo do Estado conta com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em conjunto com as secretarias de Agricultura dos municípios de Arroio do Meio, Capitão e Travesseiro. Pedidos podem ser feitos junto às secretarias dos três municípios ou junto ao Sindicato.

Os boletos devem ser pagos até o dia 10 de março para o pagamento com 30% de rebate no pagamento em dia. O programa beneficia os produtores de leite e bovinos de corte dos municípios para adquirir sementes das seguintes variedades: azevém, aveia preta, aveia branca, trigo duplo propósito, ervilhaca, capim sudão e milheto no valor de até R$ 600 com 30% de rebate no pagamento em dia.



Feira de Peixes em Rui Barbosa

Está programada para o próximo dia 11, a feira de peixes que ocorre na propriedade da Família Batisti Martinelli em Rui Barbosa. Haverá comercialização de carpas capim, húngara, prateada e cabeça grande.

Por daiane