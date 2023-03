Senhoras dançando? Claro que sim

O Alto Taquari

Todos já sabem sobre o fato de a atividade física ser importante em todas as idades. Por que não utilizar uma prática que, além de melhorar sua qualidade de vida, é divertida? Esta é a proposta da professora Debora Neumann, do Espaço Bora. Proporcionar um horário de dança especialmente pensado para senhoras.

Pois a atividade física como a dança leva a uma melhora da elasticidade muscular, aumenta e melhora a circulação sanguínea e os movimentos articulares, trazendo energia muscular para nossos afazeres do dia a dia. Estimula o aparelho locomotor e diminui o sedentarismo, reduzindo o índice de depressão e ansiedade.

A dança é importante porque estimula as funções do organismo, previne contra o diabetes, hipertensão, osteoporose, causa uma melhora no aparelho locomotor, auxiliando assim em suas atividades diárias. A prática de forma continua da dança previne quedas e fraturas que são normais a medida em que a idade vai avançando.

Estudos mostram a diminuição das tensões, das angústias, por ser uma atividade alegre e estimulante. Faz sair da rotina, socializar, pois está relacionada com o ato de conhecer e conversar com outras pessoas, traz nova energia por proporcionar novas amizades através do convívio em grupo, deixando de lado a vergonha e o medo. Ativa a agilidade de raciocínio, melhora a sexualidade.

E melhora a qualidade de vida porque trabalha o condicionamento físico, a respiração, desenvolve o senso de ritmo, o equilíbrio e principalmente traz tranquilidade, amizades, o sentimento de liberdade e emoção. Melhora a autoestima, ao construir uma imagem melhor de si própria.

A dança é um recurso terapêutico. É visível a alegria, a vivacidade, o amor ao outro, o respeito e a satisfação de bem-estar contagiante em todos os participantes. Também ameniza a solidão, o sedentarismo, isolamento e as doenças psíquicas, oportunistas da falta de amor e autoestima.

AULÃO – Na próxima terça-feira, dia 14 de março, às 9h, esperamos por você, mulher, de qualquer idade, gestantes, mães, avós, para experimentar um aulão gratuito nas dependências do Espaço Bora, na rua Gen Daltro Filho, 44, andar superior, em frente à loja A Mobília.

Vem sentir a alegria da dança. Trata-se de não se render à idade, de vencer o cansaço e fazer alguma coisa bacana para si própria. Cel para mais informações: (51) 995921454.

Por daiane