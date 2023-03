Semifinais do Intercamping ocorrem neste sábado

Futebol

Após o cancelamento da rodada do último fim de semana devido às chuvas, o Campeonato Intercamping de Minifutebol retorna com grandes jogos neste sábado, dia 25. As semifinais das categorias Sub-21 e Livre (Ouro e Prata) ocorrem no Camping do Germano, a partir das 13h.

A categoria Feminino já tem a final definida entre Malaguetas x FF Capitão/Virakopus. A decisão deve ser na rodada seguinte. A competição é organizada pela Aemaso e conta com o apoio da Administração Municipal de Marques de Souza e Sicredi.

Jogos da 11ª rodada

13h – Lendas/Unninter x Falência – Sub-21

13h50min – Os Guri da 24 x Assombrados/Refrivan – Sub-21

14h40min – Arranca Toco/Valecar Chapeação x Arroio do Ouro – Livre (Prata)

15h30min – Toks e Retoks/Vc Amigos x Os Guri da 24 – Livre (Prata)

16h20min – Unninter/Borr. do Naco x Real Matismo/Vitro Class – Livre (Ouro)

17h10min – Fontoura Xavier x Galatassarafo – Livre (Ouro)

Por daiane