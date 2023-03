Rotary Club promove Bingo para mulheres vestirem roupas neon, em Rui Barbosa

O Alto Taquari

O Rotary Clube Arroio do Meio prepara evento especial para elas A VIII Edição do Bingo Neon Beneficente será na sexta-feira, dia 10. O evento ocorrerá, a partir das 19h30min, no salão da comunidade de Rui Barbosa em Arroio do Meio. A programação é especial alusiva ao Dia da Mulher celebrado na quarta-feira, dia 8.

A festa será a fantasia, por isso, as participantes podem utilizar de sua criatividade e agregar as cores neon para os trajes. Interessadas em participar podem adquirir ingresso com a presidente do clube, Juliana Gasparotto, e com demais membros da diretoria ao valor de R$ 70. A primeira rodada é de bingo, comes e música. Bebidas e cartelas adicionais serão vendidas separadamente durante a noite. O evento é para maiores de 18 anos.

Juliana diz que cerca de 90% dos cartões já estão comercializados e há três mesas disponíveis com dez lugares cada. Ela conta que o clube de serviço sempre teve preocupação em organizar um evento específico para elas. Anos atrás, ocorriam palestra e brechós. Com o passar do tempo, percebeu-se a necessidade das mulheres terem um momento delas com as amigas para conversarem e se divertirem. Foi então que começou o evento do bingo.

“É um momento especial para elas descontraírem, pois possuem muitos compromissos durante o dia. Elas podem ir de roupas neon ou fantasiadas e soltar a sua imaginação.” Haverá prêmios nas rodadas de bingo e também as mulheres com as melhores fantasias serão agraciadas.

Por daiane