Reunião debate melhorias na segurança pública do município

O Alto Taquari

O prefeito de Arroio do Meio Danilo José Bruxel, a vice Adriana Celestina Meneghini Lermen e demais membros da Administração estiveram reunidos na última semana, com o capitão da 3ª Cia de Policiamento, Capitão Jorge Luis Engster e com o Tenente Ângelo César Frick Lau. A reunião com o Executivo municipal teve o objetivo de debater formas para melhorar aspectos de segurança pública no município.

Durante o encontro, ficou decidido que será aumentado o número de câmeras de monitoramento no município, assim como melhorias de iluminação no acesso à Ponte de Ferro. Na oportunidade, o Capitão Engster reiterou a importância do cercamento eletrônico, visto que, já está em fase de conclusão um centro integrado de controle junto ao Batalhão de Polícia Militar de Lajeado.

Frisou também que hoje existem câmeras que disparam alerta quando são identificadas pessoas envolvidas ou suspeitas de delitos, assim como é possível a identificação de veículos em situação de furto, roubo ou envolvidos em situação de crime.

Por daiane