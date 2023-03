PT de Arroio do Meio projeta eleições municipais para 2024 ao celebrar 43 anos no país

O Alto Taquari

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Arroio do Meio celebrou os 43 anos da sigla no país e já projeta eleições municipais em 2024. O encontro foi realizado, na manhã de domingo, dia 26, na Câmara de Vereadores. Para a presidente do PT no município, Carla Schroeder, o ato também lembrou os 42 anos do diretório arroio-meense que ainda serão celebrados em junho de 2023. “Estamos aqui pelo ideal do bem comum, pelo povo, pela democracia.” Carla também realizou o convite para reunião regional do partido que será, nesta sexta-feira, dia 3, em Lajeado com a presença dos deputados petistas Pepe Vargas e Elvino Bohn Gass.

O coordenador regional, Jones Fiegenbaum, em função de outros compromissos não pode comparecer no evento. No entanto, deixou uma mensagem de vídeo aos presentes. Ele destacou a retomada das reuniões presenciais após o período da pandemia e falou sobre a visita do presidente da república Luís Inácio Lula da Silva ao Estado por causa da estiagem e a liberação do Governo Federal no valor de 430 milhões para os municípios que sofrem com a seca. “O governo mostrou preocupação com os nossos agricultores do Rio Grande do Sul.”

Quem também marcou presença foi o vereador de Lajeado, Sérgio Kniphoff. O político lembrou do período da formação do partido quando ainda existia a Ditadura Militar e também das dificuldades. Também compartilhou a experiência que teve em Brasília com a esposa na posse de Lula em 1° de janeiro de 2023. “Foi algo maravilhoso poder compartilhar o momento com tantas pessoas amigas. Não vai ser o governo que gostaríamos que fosse, mas será melhor do que aquele que estava aí”, disse.

Kniphoff ainda citou os eventos realizados em oito de janeiro na Capital Federal. “Tivemos medo do que pudesse ocorrer. A organização interna foi fundamental para o controle da situação. As pessoas que estiveram lá quiseram acabar com a democracia. Estamos, novamente, no caminho para resgatar o país e o que se vivia antes, vamos defender as pautas.” O vereador ainda falou sobre a necessidade de resgatar o respeito entre as famílias mesmo que sejam de opiniões partidárias diferentes. “É preciso respeitar as diferenças e ter amo no coração.”

Paulo Grassi, que atua no partido há muitos anos em Arroio do Meio, citou que as quatro décadas na sigla significam vida longa no país. “Nós estamos conectados com a realidade e necessidade de o país ir para frente. É preciso ter força para seguirmos adiante com a união de todos.” Segundo Grassi, existe a possibilidade de nas eleições municipais de 2024, ter alguém para concorrer pela sigla. “Gostaríamos de sermos protagonistas na próxima eleição municipal por tudo aquilo que já foi feito aqui. Teríamos condições de liderarmos esse projeto e começar a construção dia a dia, com trabalho vamos avançando.” O grupo ainda assistiu vídeos dos anos 80 e mais recentes das campanhas já realizadas pelo partido.

HOMENAGENS

Além dos discursos, o PT de Arroio do Meio lembrou de algumas das contribuições ao município como na área de Agricultura e também homenageou pessoas que estavam na fundação do partido no município em junho de 1981. São eles: Adriano Schneider, Leandro Schneider, Valdir Fahl, Ruy Dagoberto Bersch, Euclides Scheid, José Ernani Gräeff, Paulo Roberto Grassi, Cláudia Jung, Miriam Gasparotto, Eluise Hammes e José Afonso Hammes

Por daiane