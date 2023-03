Jornal Online

Nas últimas semanas foram iniciadas as terraplenagens para construir mais cinco aviários no sistema Dark House, em Alto Tigrinho e Linha Orlando.

Desde 2020 foram construídos 14 aviários novos em Marques de Souza. O alojamento saltou de 1,8 milhão de cabeças por lote para 2,5 milhões, um aumento de 39%. Segundo o técnico agrícola Michel Batistti, outras 17 estruturas estão em andamento na fase de terraplenagem ou mesmo construção dos galpões. Com isso, a capacidade de alojamento por lote chegará a 3,5 milhões de cabeças. “Representa uma elevação de 90% na produção desde 2020.”

Já o valor adicionado do setor avícola saltou de R$ 62,1 milhões para R$ 129 milhões, crescimento de 108%. “Quando todos os aviários estiverem concluídos e com frangos alojados este montante deverá chegar a R$ 176 milhões, um acréscimo de 184% na movimentação financeira.”

Dois aviários serão erguidos na propriedade da família Andersen, de Alto Linha Tigrinho. Segundo o prefeito Fábio Alex Mertz, já são mais de quatro décadas dedicadas à avicultura. “Sem este auxílio da prefeitura seria inviável fazer este investimento. Vamos conseguir alojar em torno de 100 mil aves por lote e aplicar mais de R$ 3 milhões no projeto.”

Além das aves, a família ainda investe na produção de leite. Já na localidade vizinha, em Linha Orlando, Fernando Scheuermann projeta a volta do irmão Adriano para auxiliar nos trabalhos assim que as três novas estruturas estiverem prontas. “Só na terraplenagem oferecida de forma gratuita pelo município, a economia chega a R$ 400 mil. É uma grande ajuda e sem ela seria difícil ampliar a atividade, nossa renda e a qualidade de vida.”

Fernando também já tinha saído da propriedade. Trabalhou por três anos na cidade em diferentes áreas e decidiu voltar para auxiliar no pai Odário na avicultura e produção leiteira. “É bem melhor. Aqui sou dono do negócio e meus ganhos são superiores ao da época de empregado.” A família já possui quatro aviários em atividade.

Com o investimento superior a R$ 4 milhões, aumentará a capacidade de alojamento em 174 mil aves por lote. “Ver o sorriso no rosto dos empreendedores é a certeza que nossos auxílios vão garantir um futuro melhor para todos. Cria mais oportunidades de emprego e renda, principalmente para os jovens ficarem no meio rural.”