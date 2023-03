Outono começa segunda com novidades na moda e nas vitrines de Arroio do Meio

O Alto Taquari

O outono é o período em que as folhas caem das árvores e os dias mais agradáveis com temperaturas amenas começam a marcar presença. A estação chega, de forma oficial, na segunda-feira, dia 20, às 18h25min e termina em 21 de junho. Quem faz a projeção para os próximos três meses da nova estação é a meteorologista Cátia Valente.

Segundo ela, haverá uma mudança radical em comparação com os últimos três anos em que o fenômeno principal no Rio Grande do Sul foi o La Niña responsável pela estiagem intensa e prolongada. Para este momento de mudança de estação, Cátia explica que há transição sem a La Niña que perdeu força. Por isso, há normalidade climática.

“Podemos dizer que daqui para frente espera-se que o Oceano fique mais quente. Há 60% de chances de que se tenha um El Niño, mas é preciso ter cautela e observar os próximos meses. Ao longo da estação, teremos maior clareza de como vai ser.” Caso o fenômeno prevaleça, há chuvas em abundância para a agricultura que é fundamental para as culturas. “Vamos sair de um cenário de seca para possível época de chuvas mais expressivas e volumosas.

Além disso, para este ano, também são aguardados os ‘veranicos’ que podem ocorrer em maio ou junho. São períodos em que as temperaturas sobem e estão associadas ao tempo mais seco. Conforme Cátia, neste ano, o frio não deve chegar mais cedo como já ocorreu em anos anteriores. “Com a condição do oceano já se aproximar das normalidades das temperaturas e não ter mais a La Niña, o frio não chega mais cedo.”

O QUE É MODA?

Com a chegada da nova estação, novidades na moda também começam a aparecer nas vitrines do comércio. A sócia-proprietária de duas lojas em Arroio do Meio, Vanessa Gerhardt, destaca que o outono traz cores mais sóbrias, frias e tons terrosos para elas. “Como o verão e o calor apresentam cores mais fortes, acabam cansando. Por isso, a coloração mais neutra no Outono.” Entre as opções, estão o blazer, alfaiataria, camisaria e jeans que são modelagens para todos os gostos. Um conjunto que deixa a mulher mais elegante. “Nos dias mais quentes, é difícil criar um look com elegância. A nova estação permite isso.”

Para os homens, Vanessa diz que as principais cores são o preto, branco e cinza. “Eles costumam comprar mais no inverno. Mulheres compram por emoção e eles por necessidade.”

Com loja há mais de 24 anos em Arroio do Meio, Jarli Beatriz Althaus cita em conjunto com os tons clássicos nas peças o preto. Além disso, o xadrez já começa a dar as caras tanto na moda masculina quanto feminina em calças, camisas, casacos e blazer. “O que percebi de diferença é que depois da pandemia as pessoas começaram a buscar cores que transmitem luz e energia como o neon, lilás, vermelho e roxo. Quiseram renovar o estilo”

Já a empresária do ramo de calçados há 20 anos, Raquel Mendel, lembra que o período chama atenção para botas e coturnos que as mulheres podem usar com vestidos que tem tudo a ver com a estação. ”O vestido com pegada romântica e feminina está em alta no mundo da moda e essas duas informações de estilos diferentes em um mesmo look é pura originalidade.” Raquel também ressalta que os calçados podem ser combinados com outras peças como saia midi e pegada rock. Neste ano, o estilo que também volta com tudo é a bota ‘western’, as de cowboy. As de salto baixo, bloco e ‘over the knee’ também completam a estação que é para todos os gostos e estilos.

