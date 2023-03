Oposição cobra projetos de bolsões para cheias e de ecoturismo

O Alto Taquari

Na quarta-feira, dia 1º, a Câmara de Vereadores voltou a realizar sessões ordinárias após recesso de fevereiro. Pontes, infraestrutura, turismo, creches, proteína animal e prevenção a desastres naturais, foram os assuntos mais discutidos no plenário.

Quatro dos cinco projetos de lei em pauta foram aprovados por unanimidade, sendo um com emenda legislativa.

O mais polêmico foi a contratação temporária de farmacêutico pelo período de seis meses. A proposta original da administração era a possibilidade da prorrogação por igual período. Os situacionistas alegaram que a prorrogação seria importante para cobrir uma licença gestante, em que muitas vezes é acrescentado período de férias, da dificuldade de se encontrar farmacêutico, da importância para comunidade, e que o cargo será extinto após o retorno do profissionais. O presidente Paulo Roberto Heck sustentou que a licença não prejudicará o gozo de férias da profissional. A emenda foi aprovado com o voto de minerva de Heck.

Também foram aprovados: o projeto de loteamento de Interesse Social, de propriedade de Darci Bruxel Rodrigues, situado em Dona Rita, em Arroio do Meio; a instituição do Mês Abril Verde e o incentivo à diversificação e expansão de atividades industriais à Cooperativa Dália Alimentos Ltda, destinado à ampliação das instalações de duas unidades fabris.

Marcelo Luís Schneider (MDB) pediu vistas no projeto que prevê custear até R$ 100 mil para despesas decorrentes da V Gincana Arroio do Meio, a transcorrer nos dias 09, 10 e 11 de junho de 2023, até o limite de R$ 100 mil. Segundo Schneider o valor em comparação com a edição passada e os gincaneiros só vão receber R$ 500 a mais. Ele também falou que o Executivo poderia ter detalhado o melhor o projeto que entrou em regime de urgência. Alessandra Brod (PP), disse que houve falta de interpretação por parte do vereador. José Elton Lorscheiter (PP), Pantera, disse que na edição passada da gincana foram gastos R$ 94 mil e o atual projeto limita o valor do repasse em R$ 100 mil. O assunto também levantou dúvidas sobre a conduta e respeito ao novo regimento interno, que será estudado pelos vereadores.

A próxima sessão ordinária está agendada para às 18h30 do dia 15 de março.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER E EDUCAÇÃO – Alessandra Brod (PP) recpercutiu o Dia da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Data em que ocorrem uma série de eventos em alusão a data. Lamentou a perda da ex-prefeita de Lajeado, Carmen Regina Pereira Cardoso, que foi um belo exemplo de mulher para a sociedade. Refletiu quanto ao número de mulheres que passam na vida das pessoas e que são exemplos. Citou alguns nomes que lhe marcaram. Enalteceu a importância da valorização feminina e lamentou que ainda haja violência contra a mulher. Comentou também sobre a educação, quanto ao início do ano letivo e a importância das formações pedagógicas dos profissionais. Disse que há questões a serem melhoradas, mas que está se trabalhando em termos de estrutura, em especial na educação infantil, que logo deve ter a fila de espera zerada.

MAIS ATENÇÃO AS DEMANDAS SIMPLES – Marcelo Schneider (MDB) falou sobre assuntos que já havia pautado anteriormente: abaixo-assinado por uma faixa elevada em Bela Vista, onde a culpa foi jogada para a promotoria. Avalia que são desculpas, nas quais a comunidade não acredita mais. Também cobrou o conserto da pinguela de Forqueta, um local turístico e utilizados por muitos para ir ao trabalho; a falta de medicamentos na farmácia do posto de saúde; exames e cirurgias que estão pendentes, com espera que ultrapassam um ano. Enalteceu a construção de mais uma escola de educação infantil, mas salienta que as coisas pequenas também precisam ser atendidas e deu como exemplo a Linha Bitch, que não recebe máquinas nas estradas há dois anos. Citou ainda outros pontos onde a capoeira está invadindo as estradas. Cobrou a falta de recolhimento de galhos e lixo verde e troca de lâmpadas queimadas. Ainda, se referiu às obras de asfalto e lembrou que para isso foi feito financiamento, que é uma dívida que ficará para os próximos prefeitos. Falou sobre a construção de uma ponte na rua dos Wünsch para desafogar o trânsito do trevo, que era considerada fácil quanto a atual situação era oposição, mas que até o momento nada foi realizado. Também lembrou da promessa do viaduto entre os bairros São José e Medianeira nas imediações da Neugebauer, e que a bancada da oposição irá aprovar o projeto da nova ponte ao lado da ponte de Ferro, caso vier para Casa. “Mas antes é preciso atender as coisas pequenas. As grandes, acontecem ao natural”, reforçou.

SOLIDARIEDADE E PREOCUPAÇÃO COM AS CHEIAS – Maria Helena Matte (MDB), à exemplo do secretário de Obras, Cristian Sant’anna Perin, solidarizou-se com as vítimas das tragédias ocorridas no litoral de São Paulo e na ponte pênsil em Torres. Disse que é momento para relembrar que Arroio do Meio também é acometido por cheias, trazendo a vereadora à tona um projeto que está no plano de governo atual, que é a elaboração de bolsões para evitar a questão das cheias e diminuir os riscos. Solicita ainda a atualização de cadastro dessas famílias para facilitar o trabalho da Defesa Civil, no caso de alguma intercorrência. Convidou a comunidade para a vacinação a ser realizada no sábado, dia 4, das 8h às 12h, no Posto do Centro. Parabenizou todas as mulheres pela passagem do Dia Internacional dedicado a elas. Ainda, lamentou a morte da ex-prefeita de Lajeado, Carmen Regina Pereira Cardoso.

RETORNO DAS CHUVAS, ASFALTOS E SUPREFEITURA DE FORQUETA – Roque Haas, o Rocha (PP) abordou o retorno das chuvas e que os agricultores estão tendo sucesso no plantio no milho safrinha, o que poderá amenizar um pouco das perdas. Quanto à estiagem a Administração providenciou a situação de emergência e certamente os agricultores serão beneficiados de alguma forma. Falou do reconhecimento da Administração Municipal por parte das pessoas, frente às melhorias, como o aumento do valor do cheque-adubo e outras situações consideradas concretas. “O agricultor voltou a ser valorizado”. Quanto à educação, disse que no governo passado as creches tinham 480 vagas e outras 400 na fila. “Agora a espera está praticamente zerada”. A respeito dos asfaltos, frisou que as pessoas estão esperando há 50 anos o asfalto para Capitão. “Anteriormente havia recursos disponíveis, o dinheiro daquele financiamento foi devolvido e a comunidade ficou comendo poeira. O financiamento atual é louvável, pois a espera das pessoas precisa chegar ao fim”. Frisou que se o município tivesse dinheiro sobrando certamente mais coisas seriam feitas, citando uma série de obras que poderiam ter sido concluídas nesse ano. Elogiou o trabalho da subprefeitura de Forqueta. E, a respeito de projetos pendentes, disse que a administração irá tentar resolver.

HABITAÇÃO SOCIAL E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO – Nelson Paulo Backes (PDT) elogiou as colocações de Alessandra Brod a respeito da figura da mulher na sociedade. Apresentou os pedidos de Dona Rita, para instalação de uma academia ao ar livre e uma pracinha com alguns brinquedos. Falou sobre a questão habitacional do município, dizendo que ainda há lotes habitacionais sociais disponíveis. Ainda, disse que soube que a administração está desenvolvendo um novo projeto habitacional. Enalteceu a questão educacional e o trabalho da Secretaria responsável. “As escolas estão indo muito bem”. Se disse feliz por algumas providências que foram tomadas, resolvendo problemas que se arrastavam há anos. Deu como exemplo o desnível existente na biblioteca da Escola Bela Vista e o escoamento da água da chuva. Citou ainda outros educandários atendidos com melhorias. Ressaltou a importância da construção da educação infantil na Barra do Forqueta. Que a obra que irá custar cerca de R$ 2 milhões. Isso irá resolver o problema social dos pais não terem onde deixar suas crianças. Por último falou da necessidade de se discutir sobre a revitalização do Centro e dos bairros.

PROBLEMAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Cesar André Kortz (MDB) – Falou sobre a pinguela de Forqueta. Que as pessoas estão preocupadas com a segurança, principalmente depois do ocorrido no município de Torres. Sobre as estradas, muitas estão em condições precárias. Sugere o trabalho conjunto das Secretarias de Obras e Agricultura. Agradeceu pelas duas pontes que foram reformadas em picada Arroio do Meio. Lamentou a situação da iluminação pública, pois recebe muitas reclamações. Acredita que possa estar ocorrendo falha de comunicação nos setores, pois o eletricista não está recebendo alguns pedidos protocolados. “Há muitas ruas que não possuem iluminação nenhuma, o que é questão de segurança pública”. Sobre a abertura de mais um acesso para o Rio Taquari por parte da Administração, lamentou, não ter sido valorizado pela Administração, por ter levantado essa pauta com as pessoas. Por isso pediu mais diálogo e menos politicagem. A respeito das pessoas carentes, que não tem condições de comprar o seu terreno e sua casa, se demonstrou feliz pelo encaminhamento de mais um loteamento social por parte do município. Mas, lembra que ainda há terrenos ociosos nos loteamentos Glória e Dona Rita.

A LUTA DAS MULHERES COM CRIANÇAS ESPECIAIS – Adiles Meyer (MDB) enalteceu o mês de março, na busca por políticas públicas voltadas às mulheres. “A mulher por vezes tem tripla jornada de trabalho”. Analisou que cada um deve ter algum conhecido de alguém que possui na família uma criança especial, com cuidado para a vida toda, sem autonomia. “Nasce uma batalha da mulher para dar qualidade de vida para essa criança. A luta na busca pelos direitos adquiridos e ainda tendo que trabalhar e buscar alternativas para uma boa qualidade de vida”. Em aparte, o vereador Rocha parabenizou as colocações da colega, pois tem na família essa realidade e considera a sua irmã uma guerreira. Adiles seguiu dizendo que as pesquisas apontam que no Rio Grande do Sul a cada 22 minutos uma mulher é agredida física ou emocionalmente e em 2022 os feminicídios foram recordes no Brasil. Ela reforçou as lutas por direitos igualitários. Também fez menção da perda que o Vale do Taquari teve, a ex-prefeita Carmen Regina Pereira Cardoso. Por último apresentou uma sugestão da comunidade: a colocação de uma sinaleira na ponte de ferro entre Lajeado e Arroio do Meio.

AUMENTO DO TETO DAS EMENDAS PARLAMENTAREM – José Elton Lorscheiter, o Pantera (PP) – Parabenizou as mulheres pela sua luta e a importância da figura dessas na sociedade. Lamenta também que seguem os maus tratos, mas avalia que isso também depende de educação. Falou de sua ida a Brasília de 6 a 9 de fevereiro. Que os deputados conseguiram aumentar de R$ 19 milhões para R$ 31 milhões os valores de emendas a serem destinados para os municípios. Disse que foram dois dias de longa andança pela capital, com pedidos para os que fizeram votos em Arroio do Meio. Já tiveram alguns retornos. Para o hospital já tem 1,2 milhão, de quatro deputados. Frisou o início da obra de um muro de contenção na Neugebauer, pois houve problema de desmoronamento, com risco para uma casa. Pediu atenção de todos quanto a questão da Dengue. Já houve uma evolução em comparação ao ano passado. Também pontuou a entrega da obra do asfalto da Rua Dom Pedro II. Quando ao novo acesso ao Rio Taquari, lembrou que em julho de 2022 já havia se manifestado sobre a situação e que agora está saindo do papel.

PREOCUPAÇÃO COM PRODUTORES INTEGRADOS E INTEGRADORAS – Rodrigo Kreutz (MDB) afirmou que apesar do Decreto de Emergência, não será fácil recuperar os R$ 27 milhões de prejuízos na agricultura com a estiagem, que está com dificuldades devido a alta de insumos. Principalmente a produtores integrados e as empresas integradoras que estão sofrendo prejuízos há dois ano. “O RS não é autossuficiente em grãos e os impostos caros do Brasil. O custo logístico é maior para atingir os grandes centros”. Pediu à mesa diretora para que se marque uma audiência com a comissão da agricultura, no legislativo estadual para barganha de ICMS para essas empresas. “É necessária uma discussão regional”. O legislador disse ainda que está aguardando a colocação de tubos no Alto do Arvoredo. Parabenizou todas as mulheres pela passagem do seu dia. Destacou também a importância da ida da comitiva arroio-meense para Brasília na busca de recursos. Lembrou que na última administração todas as escolas passaram por reformas. E nas creches eram atendidas 750 crianças.

NOVA PONTE É MENOS BUROCRÁTICA QUE ESPERAR DUPLICAÇÃO – Vanderlei Majolo (PP) fez alusão à sua mãe Líria Majolo que acorda cedo todos dias para capinar e homenageou todas as mulheres. Disse que as pessoas de Rui Barbosa querem ver a conclusão da calçada de passeio e uma placa de “proibido pescar”. Para a área de lazer pérola do vale pede melhorias em brinquedos. Acrescentou que a pracinha da Rua Alagoas não está a contento para sua utilização. Salientou que a ponte de ferro possui deficiência, mas que tem um orçamento próximo dos R$ 500 mil e será feita parceria com lajeado para melhorias. Quanto à proposta de uma ponte nova disse que é procedente e faz votos de que isso se torne realidade. “É menos burocrático do que esperar pela duplicação”. Quanto às escolas, há um grande avanço em toda a rede. Ainda, todas receberam kits de primeiros socorros. A respeito da vicinal VRS-811, ela carece de melhorias. “Há um ofício no Daer quanto ao estacionamento nas imediações do clube, mas ainda não houve retorno sobre o protocolo”.

PREOCUPAÇÃO COM HOMOLOGAÇÃO DO DECRETO DE EMERGÊNCIA – Paulo Roberto Heck (MDB) falou sobre turismo, que está crescendo na região e que Arroio do Meio tem dois roteiros onde os empreendedores investem e aguardam a visita dos turistas. Também cobrou o projeto do ecoturismo proposto para o Morro Gaúcho no Plano de Governo. “O que não pode ocorrer é que o município sirva só de passagem. É preciso fazer a sua parte. Muitos que vão ao Cristo Protetor passam por Arroio do Meio. Então é preciso criar alternativas para segurar essas pessoas no município e fomentar a economia. Hoje não se tem ao menos um ponto de informações turísticas. É necessário alternativas porque é o setor que vai crescer mais que qualquer outro”. Disse que a estiagem causou prejuízo de R$ 27 milhões que não pode ser recuperado, pois 75% das lavouras de milho estão perdidas, 100% nas pastagens, que irão refletir na produção de leite, e 35% das lavouras de soja foram perdidas. Lembrou que o decreto de emergência saiu somente no final de fevereiro. “Se não for homologado o produtor não vai conseguir recursos para pagar seus financiamentos. Se for homologado, a dívida é empurrada para o próximo ano’, comentou. “Não é só aumentar o incentivo local, mas também atender as coisas pequenas”, pontua Jair Messias Bolsonaro. Reforçou que no final da outra administração eram 750 crianças nas creches e 150 na fila. Sobre a ida a Brasília, foi uma longa caminhada por todos os gabinetes com pedidos de recursos. Por último parabenizou todas as mulheres pela passagem do seu dia. “Nós estamos aqui hoje por causa delas”.

Por daiane