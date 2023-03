Lojas Colombo inaugura filial em Arroio do Meio com ofertas exclusivas

O Alto Taquari

As Lojas Colombo inauguraram nesta terça-feira, filial em Arroio do Meio na Rua Dr. João Carlos Machado, n° 856, conjunto comercial 102.

A inauguração contou com a presença do prefeito Danilo Bruxel, vice Adriana Lermen e secretários. A loja está decorada com balões para marcar a data, pois a Colombo retorna à cidade depois de 15 anos. Os moradores da região terão facilidade para aquisição de produtos na semana de estreia. Além de ofertas exclusivas, os clientes poderão parcelar suas compras em até 12x sem juros no Carnê Fácil, sem a necessidade de entrada. E mais, no dia da abertura das portas, um brinde será oferecido no caixa para as primeiras pessoas que adquirem produtos.

Com ampla exposição de móveis, eletros, telefonia, esporte e lazer, a Lojas Colombo proporciona a experiência completa aos visitantes. Uma grande novidade para ampliar essa percepção é a inserção de itens de decoração no portfólio de produtos. O gerente Cristiano Cesar de Quadros explica que a nova filial é pensada para proporcionar conveniência e praticidade para os arroiomeense. Além de auxiliar com bens, a rede disponibiliza serviços como empréstimo pessoal e FGTS, linha de consórcio de imóveis, automóveis e eletros.

O encerramento das festividades será por conta da banda Tchê Guri, que fará show em frente a loja as 18 horas

A Lojas Colombo soma 63 anos de história com aceleração admirável. Em março de 2023, “atravessou a ponte” e apresentou duas novas lojas a um novo estado, com a inauguração das filiais em Mundo Novo e Eldorado no Mato Grosso do Sul. A marca já é querida entre o público gaúcho, e para fortalecer ainda mais esses laços, a rede deseja estar ainda mais próxima dos consumidores do estado. Prova disso, é a estreia em Arroio do Meio que irá ocorrer no dia 14 de março. A partir dessa data, os habitantes da região poderão visitar a nova casa da Lojas Colombo no centro da cidade na Rua Dr. João Carlos Machado, n° 856, conjunto comercial 102.

.

Sobre a Lojas Colombo:

A Lojas Colombo é a maior rede varejista de eletro e móveis do sul do Brasil. Com mais de 60 anos de história, a marca está presente em cerca de 220 cidades, totalizando mais de 300 lojas físicas. A rede conta com três centros de distribuição, localizados em Porto Alegre – RS, Palhoça – SC e Curitiba – PR, além de sete depósitos regionais, responsáveis pelo abastecimento das demais localidades. Possui frota própria de cerca de 200 veículos, que em conjunto com parceiros, efetuam cerca de 1000 entregas diárias em todo o país. Além das lojas de eletro e móveis, a empresa também atua com: a financeira Crediare, a ColomboCred, Colombo Motors, Colombo Consórcios, Colombo Móveis e a Colombo Tech, desenvolvedora de soluções de software para varejo ao nível nacional.

Por daiane