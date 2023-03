                Lançamento do livro “Forqueta Nosso Paraíso” ocorre nesta sexta

O Alto Taquari

A obra apresenta mais de 200 fotos e conta a trajetória do distrito, desde o ano de 1872, quando chegaram os primeiros imigrantes alemães, vindos do sudoeste da Alemanha. Relembra das antigas construções, comércios e entidades, além das escolas, igrejas e famílias forquetenses, dos tempos antigos até os dias de hoje.

Paulo Alécio é professor aposentado e foi vereador de Arroio do Meio por 14 anos, e também foi diretor da Escola Guararapes por nove anos. Após décadas de anotações, registros e pesquisas resolveu começar a escrever o livro no início da pandemia. Três anos depois fará o lançamento.

Na noite desta sexta-feira haverá um projetor de vídeo, em que passarão fotos, poesias, imagens aéreas de Forqueta e registros presentes no livro, a partir das 20h. Será feita uma explanação da obra. Paulo Alécio e a família, junto da comunidade, cantarão músicas e declamarão poesias. Após o lançamento do livro, será servida uma galinhada pelo valor de R$ 30. É necessário confirmar a janta antecipadamente, pelos fones (51) 999944760, com Isoldi, ou (51) 989260124, com Sérgio.

O livro “Forqueta Nosso Paraíso” será lançado na noite desta sexta-feira, dia 17, a partir das 20h, na sede do Clube Forquetense. Paulo Alécio Weizenmann registrou, nas 433 páginas do livro, fatos e momentos marcantes da história de Forqueta.

