O Hospital São José da Divina Providência (HSJ) completará 73 anos. No dia 20, segunda-feira, vai receber um grande “abraço” ao prédio, a partir das 9h.

Toda a comunidade está convidada!

O HSJ dispõe de 70 leitos, atende 87,56% pelo SUS e12,44% convênios. É referência para 37 municípios do Vale do Taquari e o primeiro da região a possuir leitos de psiquiatria destinados a crianças. Em 2022, realizou mais de 23 mil consultas de urgência e emergência, mais de 3.800 internações e mais de 14 mil consultas ambulatoriais.

O diretor técnico do São José, Dr. Telmo Lino Girardi, que atua há 16 anos no HSJ, criou uma história para ilustrar a missão assumida pelo hospital, desde que foi fundado, até os dias atuais:

Três

O número 3 tem uma forte influência na minha vida e coleciono informações relativas a ele. No cotidiano, o 3 está presente em múltiplas atividades, mas é na natureza que encontramos a sua plenitude. As leis da natureza são eternas, transcendentes. Nela, o Criador deixou sua assinatura: ao tempo, nos ensinou passado presente e futuro e Ele próprio nos legou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Envolto no paradigma do número 3, conto-lhes uma história.

Era uma vez, há mais de dois mil anos, uma família de três pessoas: José, Maria e Jesus. O Menino Jesus não adormecia sem que seus Pais lhe contassem esta história. Pacientemente, eles narravam a chegada dos três em Belém: Maria, grávida, montada no lombo de uma mula. A intranquilidade de José era amenizada por Maria que repetia: “esta noite estaremos os três”.

E quando, finalmente, encontraram um estábulo para se alojar, compartilharam o espaço com burros, ovelhas e vacas. Para o berço, foi improvisada uma manjedoura, um cocho. O Menino nasceu lindo, forte, inteligente e iluminava quem o visse. Durante o seu crescimento, o Menino perguntava a seus pais o motivo de ter corrido riscos de vida, junto com a mãe, e numa das noites, comunicou a eles:

– Vou fazer uma casa especial onde mamães e filhinhos possam ser atendidos e acolhidos com segurança, humanização, solidariedade e com amor à vida.

Surpresos, Maria e José perguntaram:

– E como você pretende realizar esta obra, amado Filho?

Ao que o Menino Jesus respondeu:

– Vou construir um hospital onde isso será possível, e ele se chamará Hospital São José.