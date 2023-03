Executivo estimula a realização de uma feira comercial, industrial e agropecuária de Arroio do Meio

Política

A Administração Municipal de Arroio do Meio promoveu na terça-feira, dia 07, no gabinete do Executivo, uma reunião com as principais entidades do município para discutir a realização de uma feira comercial, industrial e agropecuária de Arroio do Meio, ainda este ano.

Estiveram presentes representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Arroio do Meio (Acisam), Associação dos Profissionais e Empresas da Construção Civil, Setor Imobiliário e Afins de Arroio do Meio (Apreciam), Rotary Clube e The Horse.

Os representantes das entidades agora devem se reunir individualmente com os seus associados para discutir o assunto e tomar uma decisão até o final deste mês, quando deve ser realizada uma nova reunião com a Administração Municipal. “O Poder Executivo não vai realizar a feira. Queremos estimular e apoiar as entidades para a realização do evento que deve seguir nos próximos anos, independente de quem estiver à frente do Executivo”, salientou o prefeito Danilo Bruxel, que esteve acompanhado da vice Adriana Meneghini Lermen e secretários municipais.

Legenda: Executivo reuniu principais entidades para estimular feira multisetorial independente

Meio ambiente

Campanha de Descarte tem primeira edição do ano neste sábado em Arroio do Meio

O departamento do Meio Ambiente em parceria com o departamento de Serviços Urbanos promove neste sábado, dia 11, a primeira edição do ano da Campanha de Descarte ambientalmente correto. A ação ocorre das 8h às 11h, na quadra de esportes aos fundos da secretaria de Educação, em formato drive-thru.

A iniciativa que integra o programa de proteção ambiental Arroio do Meio Tudo Limpo irá recolher eletroeletrônicos, vidros de café e conservas, pilhas e baterias, garrafas pet, latas de alumínio, sucatas, medicamentos vencidos, óleo de cozinha, lâmpadas fluorescentes, papel, papelão, plásticos, jornais e revistas.

Quem quiser colaborar com a Associação de Proteção ao Animais de Arroio do Meio (Apaam), pode doar de forma solidária qualquer quantidade de ração.

Por daiane