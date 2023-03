Em Arroio do Meio, espaço estimula o autoconhecimento por meio da biodança

O Alto Taquari

BIODANÇA – Neste sábado, dia 4 de março, das 14 às 19 horas, ocorre o Encontro de Biodança do Vale do Taquari com as facilitadoras Nara Dagostini e Carmen Paixão. O momento tem como objetivo o desenvolvimento humano através de vivências integrativas, com música e movimentos livres. Eleva o nível de saúde, estimula a criatividade e a autoestima. É um reencontro com a alegria de viver.

IMERSÃO SINTONIA QUÂNTICA – Nos dias 11 e 12, Aloha Espaço Natural será palco da Imersão Sintonia Quântica ministrada por Paulo Dorta. Paulo é formado em Filosofia com especialização em ética, mestre em reiki oriental e reiki ocidental, bem como facilitador de cursos em radiestesia e radiônica, terapia floral e tarot de Crowley e criador do instituto Sintonia Quântica.

Na imersão, são fornecidas ferramentas que auxiliam no autodesenvolvimento, através de um método autoral que une teoria e prática com objetivo de provocar o despertar de consciência a partir da transformação e forma de ver o mundo. Alinhando, harmonizando e trazendo equilíbrio, somos capazes de alcançar a tão esperada liberdade, prosperidade e felicidade. Você é uma pessoa livre, próspera e feliz?

PALESTRA ABERTA A COMUNIDADE – No dia 9 de março, às 19h30, no Seminário de Arroio do Meio, Paulo Dorta irá ministrar palestra “Descobrindo a Sintonia, Frequência e Vibração Pessoal”. Na palestra irá falar sobre liberdade, prosperidade e felicidade nos 7 aspectos da vida: pessoal, afetiva, social, familiar, profissional, financeira e espiritual. O ingresso será um quilo de alimento não perecível.

Por daiane