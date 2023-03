CTG Querência é o primeiro no Estado a instalar sistema de energia solar

O Alto Taquari

O CTG Querência do Arroio do Meio realizou na noite de sexta-feira a posse de sua nova patronagem que tem como patrão Clécio Schwarzer, que foi reconduzido ao cargo tendo como vice, Airton Pedro Tem-Pass. No mesmo ato foi feita a inauguração de um sistema de energia solar e as novas aberturas instaladas no galpão. A solenidade foi prestigiada pela coordenadora da 24ª RT, Luci Carmen Meier e seu vice, Vanderlei Kuhn; Conselheira do MTG, Juliana dos Santos; prefeito Danilo Bruxel e o presidente da Câmara, Paulo Heck. A festa ainda teve jantar e fandango.

A solenidade foi aberta com uma homenagem pela passagem do Dia Internacional da Mulher e com a entoação do Hino Riograndense, manifestação de Luci Carmen e o juramento dos empossados. O patrão disse que o CTG está em fase de crescimento e é uma casa que reúne a família. Clécio, disse que o CTG Querência é o primeiro no Estado que possui sistema de energia solar instalado com investimento de mais de R$ 60 mil. Citou como empresas colaboradoras a Neugebauer, Esquadrias Fuhr e a Thermo Sol.

Também fizeram uso da palavra o vereador Paulo Heck que durante a sua manifestação disse que o CTG é uma entidade que cultiva a tradição gaúcha. O prefeito Danilo Bruxel manifestou seu orgulho pelo CTG. Voltou ao tempo para lembrar que o atual galpão foi construido há 20 anos, sendo preservado por todas as patronagens que passaram por este período no CTG.

Por daiane