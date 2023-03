Copa Atletas do Futuro conhece campeões nesta segunda-feira (20)

Futebol

A Copa Atletas do Futuro conhecerá os campeões das categorias 2010, 2011 e 2012 nesta segunda-feira, dia 20. As partidas ocorrem no campo sintético do Rui Barbosa, a partir das 19h. As categorias 2013, 2014 e 2015 conheceram os campeões nessa quinta-feira. Os jogos ocorreram após o fechamento desta edição.

Finais de segunda-feira: 19h – Nacional x Edufut (Bronze 2012); 19h30min – CFM x Estrelas do Futuro (Prata 2012); 20h – Rui Barbosa x Diasfut (Ouro 2012); 20h20min – Estrelas do Futuro x CTE (Bronze 2011); 20h40min – Edufut x Nacional (Prata 2011); 21h – Rui Barbosa x CFM (Ouro 2011); 21h20min – CTE x Estrelas do Futuro (Bronze 2010); 21h40min – CFM x Rui Barbosa (Prata 2010); 22h – Nacional x Edufut (Ouro 2010).

Por daiane