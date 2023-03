Conheça Cotiporã na Serra Gaúcha

Coluna do Alício

Coluna do Alício

Localizado a 120 quilômetros de Arroio do Meio, o belíssimo município de Cotiporã encanta os visitantes, deixando sempre aquele gostinho de voltar novamente para lá. Os inúmeros atrativos, a hospitalidade e a gastronomia dessa localidade da Serra Gaúcha cativam os turistas. Uma dica de caminho saindo aqui da região é seguir pela ERS-130/129 até Dois Lajeados, após seguir em direção à localidade de Santa Bárbara, no interior de São Valentim do Sul. Logo após passar sobre a ponte onde inicia o rio Taquari, toma-se a estrada em direção a Bento Gonçalves, mais cinco quilômetros passa-se pela ponte baixa sobre o rio das Antas e em seguida, se chega a Cotiporã. Pelo caminho, todo pavimentado, os atrativos se multiplicam. Uma bela dica de passeio.

Por daiane